As baixas temperaturas dos últimos dias tem feito as mantas e cobertas as principais companhias nesse período de isolamento social. E nada mais desagradável do que ficar em uma casa gelada. Mas é possível aliviar um pouco a friagem e deixar a casa mais quentinha nesses dias de temperaturas mais baixas. As soluções são simples, que podem ser feitas com o que você já tem em casa e, melhor ainda, sem gastar energia. Confira!

1 – Abra as cortinas e persianas de manhã

O vidro das janelas permite que a luz do sol entre e, à medida em que se reflete nas paredes e nos móveis, transforma-se em calor, e de graça!

2 – Invista em cortinas e blackouts grossos

O calor que foi armazenado durante o dia escapa à noite, especialmente se a casa não tem vidros duplos. Para diminuir este efeito, fechar bem os vidros e ter cortinas grossas ajuda e ainda garante um conforto térmico “visual”.

3 – Use tapetes

Além de decorar o cômodo, os tapetes criam outra camada de isolamento no piso, mantendo os pés mais quentes.

4 – Tenha tecidos quentinhos no sofá e na cama

Mantas e almofadas com tecidos quentinhos fazem toda a diferença em sofás e camas. Em dias frios, além de aquecerem de fato quem estiver sentado ou deitado, ainda conferem um calor visual.

Foto: Pixabay.

5- Cole fitas adesivas em portas e janelas

Com o tempo, a vedação de portas e janelas fica comprometida e, com isso, o escape de calor e a entrada de frio é mais frequente. Uma boa solução, encontrada em lojas de produtos para casa e construção e bricolagem, são as fitas auto adesivas “veda frestas”. Colocá-las na esquadria vai resultar em uma casa mais quente e menos barulhenta.

6 – Melhore o isolamento dos caixilhos

Outra forma de aumentar a eficiência das janelas é calafetar os caixilhos novamente. Essa dica vale especialmente para casas mais antigas.

7 – Isole as janelas com plástico bolha

Esta dica parece estranha, saída de experiências infantis, mas funciona. Borrife um pouco de água na janela e aplique o plástico bolha com o lado liso voltado para dentro do ambiente. O material é um ótimo isolante, uma vez que é formado por ar (um isolante térmico clássico) envolto em plástico.

8 – Reverta a direção dos ventilador de teto

Você não usa o ventilador de teto nos dias frios? Pois deveria. Usar as pás no sentido inverso ao tradicional faz com que o ar quente seja empurrado para baixo.

9 – Prefira fazer pratos no forno

Quase todo mundo liga as baixas temperaturas a pratos bem servidos. Aproveite então para intensificar os preparos no forno. Enquanto bolos, carnes e pães são assados, a casa recebe o calor do forno, evitando que seja necessário ligar o aquecedor. Dá até para deixar o forno aberto após o término do preparo, desde que na casa não morem crianças ou pets.