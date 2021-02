Com games, brinquedos radicais e espaços para fotos instagramáveis e até airsoft acaba de ser oficialmente inaugurado em Curitiba o Espaço 4 Teen – Festas e Games. Trata-se de um buffet de festas exclusivamente voltado para o público teenager. O empreendimento tem conceito considerado inédito pelos proprietários, misturando tecnologia com esportes radicais. São 400 metros quadrados, localizados na Rua Augusto Stresser, no bairro Hugo Lange.

O espaço oferece atrações para todos os gostos e com tecnologia de ponta, para o público de 8 a 18 anos de idade. Entre elas a Arena Fifa, com tela gigante; espaço digital influencer, com estúdio fotográfico; espaço just dance, com tela gigante; pista de dança, com sistema digital Led Lighting; simuladores Motion Cockpit 4D, com Triple Screen System e realidade virtual; experiência VR, com Imersão Virtual Chroma Key; trampolim stage; parede de escalada temática; desafio espiral de postes; stand de airsoft; ilha de games com PC Gamer e PS5 Pro.

“Desenvolvemos um buffet diferente de tudo que existe no mercado para que a garotada se divirta de verdade. Investimos em equipamentos de alta tecnologia e pensamos nos mínimos detalhes, desde a arquitetura, o cardápio e a equipe de atendimento, para que os filhos e os pais tenham uma experiência inesquecível e segura”, detalha Ugo Zambon, proprietário do estabelecimento. Há 4 anos ele está à frente do buffet 4 Kids, voltado para o público infantil.

Todo o cardápio da festa também é desenvolvido pela equipe do Espaço 4 Teen, com foco especialmente em finger foods e lanches especiais. O espaço tem capacidade para 100 pessoas, mas atualmente funciona com 50% da capacidade do público para respeitar a bandeira amarela, que determina o funcionamento de atividades não essenciais. Os eventos podem acontecer todos os dias e no horário de preferência do cliente, respeitando o horário de fechamento do decreto vigente.

Segundo os organizadores, o espaço segue um rigoroso protocolo de segurança, que envolve o uso obrigatório de máscara, álcool em gel em todas as mesas e ambientes, respeito ao distanciamento social estipulado e higienização reforçada de todos os equipamentos. “Estamos abrindo as portas com o cuidado redobrado que o momento exige. Sabemos que o momento é único, especialmente para o setor de festas, e a atenção com a segurança de todos é a nossa prioridade”, ressalta Zambon.

Aberto ao público

Neste período de inauguração o Espaço 4 Teen lança o Summer Break, uma temporada aberta ao público para que todos tenham a oportunidade de se divertir e conhecer todas as atrações da casa, sem necessariamente ir a uma festa de aniversário no local.

O passaporte custa R$90,00 por pessoa e dá direito a duas horas de diversão e R$35,00 (cardápio do lanche) por pessoa. Não há limite de idade. O Summer Break Espaço 4 Teen acontece todas as sextas, sábados e domingos, das 15:00 às 22:00, até o dia 28 de março.

As reservas podem ser feitas no telefone (41) 99876-0400, (41) 99777-4372 e (41) 3022-0040.

O estabelecimento fica na Rua Augusto Stresser, 1970, Hugo Lange, Curitiba (PR).