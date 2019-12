Uma boa notícia para quem ainda não curtiu o carrossel instalado no Passeio Público, o revitalizado cartão postal de Curitiba. O prefeito Rafael Greca (DEM) anunciou em sua conta no Facebook que a atração montada para as festas de fim de ano vai ser estendida até março, mês de aniversário da cidade.

Inicialmente, o carrossel funcionaria apenas até o dia 6 de janeiro, mas a prorrogação aconteceu após um acordo entre a prefeitura e a rede de supermercados Condor, que patrocina a ação.

Desde que foi inaugurado dia 24 de fevereiro, o carrossel se tornou o grande atrativo do Passeio Público. A estrutura, formada por 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas, marca o projeto de revitalização do parque mais antigo de Curitiba.‹›

Previsto para funcionar até a primeira semana de janeiro, carrossel fica no Passeio público até março. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

“Sucesso entre curitibinhas e curitibanos, o carrossel italiano do Passeio Público deveria ir embora dia 6 de janeiro. Nosso amigo Joanir Zonta nos assegura que ficará mais dois meses por conta dos Supermercados Condor. O operador dará mais um mês de bonificação. Assim, teremos carrossel até o aniversário da nossa cidade”, postou Greca, referindo-se ao empresário dono da rede de supermercados.

O Condor confirmou a ampliação do prazo de permanência do brinquedo e lembrou que a iniciativa contribuiu para mudar a imagem de um bem público degradado. “O Natal terminou, mas o Condor Super Center estendeu a permanência do Carrossel e do trenzinho no Passeio Público por mais 60 dias como uma forma de contribuir com o município e de continuar mudando a imagem de um bem público que estava largado, esquecido, com dificuldades e sem visitações, diz a nota.

“De um dia para o outro, o local se tornou um ponto de encontro das famílias e voltou a ser um cartão postal de Curitiba”, destacou o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta. As atrações seguem até o dia 29 de março, data do aniversário da cidade, e são gratuitas para qualquer pessoa.

Sucesso com o povão

Os curitibanos realmente gostaram da iniciativa, mas teve gente querendo fazer parte da festa também. “Que maravilha. Não consegui levar as netinhas sempre muito disputado. Mas dessa vez vamos”, disse Mari Mattos, uma das seguidoras do prefeito.

Uma outra disse que também queria participar. “Achei sensacional, mas nós adultos poderíamos ter a chance de andar sozinhos ali também, sem necessariamente estar com uma criança. Pra poder matar as saudades e relembrar a nossa própria infância. Eu fui e não pude andar. Saí de lá muito chateada e decepcionada”, disse. Luciane Alves Lopes. Greca respondeu: “Tudo tem seu tempo na terra”, disse de forma enigmática.

Alguns curitibanos levantaram a possibilidade de que a atração fosse permanente, como o Luiz Bello. “Caro senhor Rafael Grega, quem sabe a Câmara dos Vereadores possa aprovar a compra deste carrossel pelo município e o deixar eternizado no Passeio Público. Seria algo fantástico”. Em outro comentário, Greca disse que a operação é muito cara.

