A Capital FM, nova rádio de Curitiba e região, que estreia sua programação nesta terça-feira (1º) promete acompanhar e exaltar um estilo de vida mais positivo, seguido pelas pessoas que buscam o bem-estar, das mais diferentes formas. Uma rádio que chega para emitir boas vibrações pelo dial 98.3 e também pelo site capitalfmcuritiba.com.br.

“A Capital FM pertence a uma estratégia de complemento de público das emissoras de Rádios do GRPCOM. Ela foi criada para atingir o gênero adulto, tocando o melhor da MPB e das músicas internacionais de sucesso do passado e do presente.”, conta João Santos, Diretor das Rádios do GRPCOM.

“A Capital FM chega com um conceito apaixonante. Experimentos provaram que as boas vibrações e as palavras positivas têm poder de alterar a matéria da água e mudar sua estrutura. Como nosso corpo é composto de 65% de água, isso mostra que as boas vibrações podem sim alterar nosso corpo e mente. Essa é a proposta da Capital.”, conta Thiago Garcia, Gestor de Marketing das Rádios do GRPCOM.

Programação “good vibe”

A programação da nova rádio promete acompanhar os ouvintes durante todo o dia, independente da rotina. Artistas como Adele, Bee Gees, Jason Mraz, Djavan, Nando Reis e muitos outros clássicos tocam na programação e garantem as boas vibrações dos ouvintes.

Thiago ainda comenta sobre a missão da Capital FM de não ser só mais uma rádio que toca músicas legais. “Nossa programação transforma os ouvintes. Por isso, tudo que fazemos é para que o nosso ouvinte sempre tenha leveza, alegria e boas vibrações. A Capital é um refúgio nesse mundo que nos testa todos os dias. É um prazer e uma honra fazer parte de um projeto tão bonito.”, complementa o Gestor de Marketing das Rádios do grupo.

Versátil e atual

O conceito de leveza, alegria e boas vibrações vão além da programação da Capital FM. O logo da rádio foi planejado a partir do estudo de uma série de ícones e símbolos que representam a sua proposta. Além de ser leve, a marca ainda representa a alegria, as boas vibrações e a versatilidade.

Falando em versatilidade, esse é o termo que define a força do rádio. Mesmo depois de inúmeras crises e evoluções tecnológicas, o meio de comunicação se mantém forte e atual. O rádio tem o poder de se reinventar e, por isso, está enraizado na vida das pessoas há mais de 90 anos, passando de geração para geração e diversificando a programação para os diferentes públicos.

João Santos ainda comenta sobre a programação da nova rádio. “Sabemos que a concorrência entre as emissoras neste segmento é muito acirrada, mas optamos por um diferencial que só um grande grupo de comunicação pode dar. Além de uma programação musical estudada minuciosamente para agradar ao público alvo da emissora, mesclamos com informação produzida pelos jornalistas do GRPCOM. O objetivo é levar aos ouvintes informação com a credibilidade de quem mais apura os fatos da Cidade, do Estado e do Brasil.”, complementa o Diretor das Rádios do grupo.

Comunicação de qualidade

O GRPCOM investe em uma programação local de qualidade que informa e forma cidadãos, acreditando que sua atuação faz do Paraná, um Estado cada vez melhor. Sendo um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, o GRPCOM é composto pelos jornais Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná, pelas rádios 98FM e Capital FM em Curitiba, e a Mundo Livre FM que está presente em Curitiba, Maringá e Londrina. Além destes meios, a unidade móvel de alta definição HDView e a RPC, com suas oito afiliadas à Rede Globo, também fazem parte do grupo.

“Estamos trabalhando para que Capital seja a rádio que não sai da memória dos ouvintes. Sintonize 98.3 e acesse capitalfmcuritiba.com.br .”, conclui João Santos.

Para falar com a rádio de boas vibrações e conferir todos os detalhes, siga a Capital FM no Instagram e no Facebook.