O Jockey Plaza Shopping completou nesta sexta-feira (5 ) um ano de vida. Para comemorar o estabelecimento vai oferecer aos seus clientes uma live show especial com a cantora curitibana Rafa Gomes, a partir das 20h30, no canal da artista no Youtube. O show será na Praça de Alimentação do shopping, logo após o encerramento das atividades comerciais do dia, que estão com horário reduzido devido a pandemia do coronavírus.

publicidade

“Nossa comemoração será online, com uma artista local, valorizando, assim, o que temos de muito bom na nossa cidade. Apesar do delicado momento que vivemos, o Jockey comemora seu primeiro aniversário com alegria pelos bons resultados, conquista de público e força da marca. É um shopping democrático, direcionado para todas as famílias, que já se tornou referência em compras e diversão para os curitibanos”, afirma a gerente de marketing do empreendimento, Michelle Cirqueira.

Desde a reabertura, no final do mês de maio, seguindo a nota orientativa 34/2020 da SESA, o shopping funciona todos os dias, das 12h às 20h. A live faz parte do projeto Juntos para o Bem, um conjunto de ações lançadas em março deste ano, com o objetivo de contribuir para as causas sociais de instituições que fazem a diferença na sociedade.

Durante o evento, serão arrecadadas doações por meio de QR Code para a Cruz Vermelha Brasileira, principal instituição de ajuda humanitária do mundo, que serão direcionadas para a compra de EPIs para os voluntários e profissionais de saúde que atuam no hospital da instituição em Curitiba.

A cantora Rafa Gomes solicitou que o cachê para realização do show fosse revertido em cestas básicas para doação à campanha Salve a Graxa CWB, através da Família Camisa Preta, que oferece apoio aos profissionais da equipe técnica de eventos da Grande Curitiba, em sua maioria técnicos completamente dependentes de eventos presenciais.

publicidade

A live contará também com a participação de outra cantora local, Sarah Justus, adolescente com grande promessa musical no cenário curitibano.

Motivos pra comemorar

Nesse primeiro ano, o shopping, que conta com 400 operações, recebeu mais de 10 milhões de pessoas, com abertura de mais de 150 novas lojas, e foi palco de eventos e atrações. O empreendimento, de propriedade do Grupo Tacla, Paysage, Casteval e GRCA, é o maior shopping da capital, com mais de 200 mil metros de área construída, possui 18 lojas âncoras e 16 megalojas.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?