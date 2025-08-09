Café especial, churrasco ou natureza: opções para Dia dos Pais em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De café da manhã especial a churrasco com cortes premium, passando por promoções em botecos tradicionais e até um passeio na natureza para quem quer fugir do agito da cidade, Curitiba oferece opções para todos os gostos neste Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10).

A data conta com uma variedade de programas para agradar a todos. Para quem ainda não decidiu o roteiro da comemoração, a Tribuna do Paraná selecionou três sugestões para tornar o dia especial.

Confira a seguir onde aproveitar a data com conforto, sabor e lazer para toda a família:

Café da manhã especial

Na manhã de domingo, a padaria Cheirinho de Pão oferecerá um buffet especial de café da manhã. As opções incluem pães, bolos, salgados, frutas, tortas e doces, tudo em um ambiente temático especialmente montado para a data. Para quem deixou para última hora, a padaria também disponibiliza cestas temáticas para presente.

O estabelecimento conta com estacionamento e está localizado na rua Anne Frank, nº 4027, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros da Rua da Cidadania do Terminal do Carmo. Grupos com mais de cinco pessoas podem reservar lugar antecipadamente pelo WhatsApp (41) 3276-8556.

Churrasco merecido

Quem quer levar o paizão para um churrasco especial pode aproveitar opções com descontos e brindes exclusivos. Na RedTrees Steakhouse, na rua Natal Cecone, bairro Mossunguê, cortes especiais são servidos acompanhados de chopp à vontade.

As opções de 1 kg de cada corte variam entre R$ 245 e R$ 285, incluindo quatro acompanhamentos e chopp liberado. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 3154-0100.

Já na OX Room Steakhouse, no Batel, o cardápio especial para o almoço do Dia dos Pais traz até a “Picanha de Ouro”, corte marmorizado coberto com folha de ouro comestível, servido em tiras ao alho na brasa com dois acompanhamentos à escolha.

Os preços variam de R$ 299 a R$ 549. Clientes que adquirirem o combo especial ganham um kit personalizado de faca e garfo de churrasco. O atendimento à la carte seguirá normalmente. Reservas pelos telefones (41) 99779-3354 ou (41) 3039-4577.

Outra opção econômica é o Boteco da Ordem, que oferece pratos feitos, como parmegiana e feijoada, a partir de R$ 29,90. A promoção especial do dia é: quem pedir dois pratos do cardápio ganha um chopp pilsen de 300 ml grátis.

O restaurante fica na Avenida Jaime Reis, nº 12, no Largo da Ordem. A promoção vale das 11h às 15h e não exige reserva.

Passeio na natureza

Para quem quer fugir do movimento da cidade, o Portal do Itupava oferece atrações especiais e preços diferenciados para o Dia dos Pais, neste domingo. O camping custa R$ 60 por pessoa, com entrada gratuita para crianças até 5 anos e meia entrada para crianças entre 5 e 10 anos.

O pacote inclui almoço e day use nas trilhas autoguiadas, por R$ 79 por pessoa. As atividades ocorrem das 9h às 17h e incluem acesso gratuito às trilhas sinalizadas na Mata Atlântica, além de almoço preparado no fogo de lenha, com opções vegetarianas.

O local conta com espaços abertos, mirantes, área kids, é pet friendly e aceita reservas para camping e motorhome pelo telefone (41) 98865-2399.