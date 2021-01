Todo período de temporada de verão é igual: milhares de pessoas descem a Serra do Mar para relaxar na praia. Mas o que pouca gente sabe é que o litoral paranaense tem muitas opções de rios e cachoeiras que podem trazer ainda mais conexão com a natureza e nos fazer desligar da rotina do dia-a-dia.

Da cachoeira mais tranquila até aquela que exige mais de quem se aventura a desbravar, tem muita beleza escondida a menos de 100 quilômetros de Curitiba. Por isso, separamos algumas dicas das melhores opções para quem vai descer a Serra do Mar e quer desbravar o litoral.

Cachoeira do Jajá

A cachoeira do Jajá é linda. Foto: Reprodução/Me Leva Viajar.

A primeira dica é para quem quer aproveitar um bom banho de rio, mas não está a fim de fazer muito esforço e seguir trilhas. A Cachoeira do Jajá, que fica em Morretes, a aproximadamente 50 quilômetros de Curitiba, é de muito fácil acesso e tem um visual que impressiona. Ao todo, são três cachoeiras num só espaço, o que permite explorar um pouco mais a natureza.

Localizada praticamente às margens da BR-277, no km 35, não é preciso andar muito para chegar. A estrutura, da Lanchonete Cachoeira, que é por onde as pessoas têm de passar para entrar no rio, oferece estacionamento e até churrasqueiras para locação. Paga-se entrada de R$ 10. O telefone para contato é o (41) 3645-1356.

Cachoeira Salto do Sagrado

Salto do Sagrado parece cenário de filme em meio à floresta. Foto: Divulgacão.

A Cachoeira Salto do Sagrado também é destino certo para quem não quer se aventurar por longas trilhas. O espaço, que fica no Rio Sagrado, em Morretes, tem acesso pela Estrada das Canavieiras, no km 6. A pequena trilha para chegar ao rio é incrível e a queda d’agua exuberante de 32 metros garante lindas fotos. O valor por pessoa é de R$ 5, taxa simbólica para a manutenção. O Salto do Sagrado não tem telefone para contato.

Cachoeira Salto do Tigre

Cachoeira Salto do Tigre fica em Matinhos. Foto: Nosso Litoral/Reprodução.

Em Matinhos, uma cachoeira que traz consigo uma opção um pouco mais aventureira é o Salto do Tigre. O espaço é uma sequência de três quedas no curso do rio Cachoeirinha e não tem infraestrutura. Em geral, os visitantes deixam os carros nas proximidades e seguem a trilha para chegar à cachoeira à pé. O acesso fica na altura do km 21 da PR-508, conhecida como Alexandra-Matinhos.

Cachoeira da Quintilha

Cachoeira da Quintilha fica em Paranaguá. Foto: Divulgação.

Para quem quer aproveitar um dia ainda mais diferente, a dica é visitar Paranaguá e conhecer as cachoeiras do rio Brejatuba. Também na PR-508, mas no km 4, a entrada para as cachoeiras Quintilha e Alto da Quintilha, que estão dentro do Parque Nacional Saint Hillaire, tem fácil acesso. A Cachoeira da Quintilha tem uma queda d’água de cerca de 40 metros e é exuberante. O espaço cobra valor de entrada, mas simbólico. O contato é pelos telefones (41) 98452-5400 ou 98408-7670.

Quer algo ainda mais aventureiro?

Já para quem até está a fim de uma aventura um pouco diferente, mas sem longas trilhas, a dica é o Salto dos Macacos. Localizada em Morretes, o passeio fica melhor se tiver apoio de guias experientes, mas é destino certo para relaxar. O local tem até um tobogã natural, que desce pelas paredes de pedra e cai numa piscina natural em meio às montanhas do Marumbi.

O Salto dos Macacos é uma opção mais aventureira de cachoeira no litoral paranaense. Foto: Divulgação.

A trilha para chegar ao Salto dos Macacos fica no Parque Estadual Pico do Marumbi e os visitantes têm horário para ir e voltar. O trajeto leva em média duas horas, ou seja, são pelo menos quatro horas entre ida e vinda, mas compensa. O principal modo de acesso é por trem, que sai da Rodoferroviária de Curitiba e para na sede do Parque Estadual, mas algumas empresas, como a Graciosa Terra, oferecem pacotes do passeio. O contato é o (41) 99670-7353.