Boteco raiz em Curitiba inova com hidro para refrescar no verão

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 09/01/26 19h03
Foto: divulgação.

Um boteco raiz no bairro Bom Retiro, em Curitiba, está chamando a atenção nas redes sociais após instalar uma hidromassagem inflável entre as mesas do bar na quinta-feira (08/01). O Armazém do Pepino, que é sucesso na capital há mais de 40 anos, resolveu inovar e garantir mais conforto aos clientes nos dias mais quentes.

“Para entrar, basta querer”, brinca Leonardo Batista, proprietário do bar. A ideia surgiu de repente. “Então, eu morei na Europa – em Londres – mais de 10 anos, e na época de verão e inverno eles sempre tem essas ideias diferentonas. O público adere sem medo de ser feliz. Pessoal com roupa de escritório curte a jacuzzi, com uma cervejinha na mão e tal”, comentou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Armazém do Pepino (@armazemdopepino)

A jacuzzi inflável tem 900 litros e filtra 1000 litros de água por hora. A manutenção é feita como uma piscina mesmo. “Além disso, a gente troca a água no máximo a cada três dias”, garante Leonardo.

O Armazém do Pepino fica localizado na Rua Henrique Itiberê da Cunha, 751 – Bom Retiro. Funciona de terça a sábado, das 9 às 23 horas, e domingo, das 9 às 16 horas. Fechado às segundas.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.