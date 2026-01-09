Boteco raiz em Curitiba inova com hidro para refrescar no verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um boteco raiz no bairro Bom Retiro, em Curitiba, está chamando a atenção nas redes sociais após instalar uma hidromassagem inflável entre as mesas do bar na quinta-feira (08/01). O Armazém do Pepino, que é sucesso na capital há mais de 40 anos, resolveu inovar e garantir mais conforto aos clientes nos dias mais quentes.

“Para entrar, basta querer”, brinca Leonardo Batista, proprietário do bar. A ideia surgiu de repente. “Então, eu morei na Europa – em Londres – mais de 10 anos, e na época de verão e inverno eles sempre tem essas ideias diferentonas. O público adere sem medo de ser feliz. Pessoal com roupa de escritório curte a jacuzzi, com uma cervejinha na mão e tal”, comentou.

A jacuzzi inflável tem 900 litros e filtra 1000 litros de água por hora. A manutenção é feita como uma piscina mesmo. “Além disso, a gente troca a água no máximo a cada três dias”, garante Leonardo.

O Armazém do Pepino fica localizado na Rua Henrique Itiberê da Cunha, 751 – Bom Retiro. Funciona de terça a sábado, das 9 às 23 horas, e domingo, das 9 às 16 horas. Fechado às segundas.