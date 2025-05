Bolo de Santo Antônio em Curitiba: veja onde comprar

As tradicionais fatias do Bolo de Santo Antônio já estão à venda em paróquias e santuários de Curitiba. Os sabores vão do clássico pão de ló com doce de leite a variações com abacaxi, amendoim, coco e chocolate. Cada unidade custa, em média, R$ 12.

De acordo com a tradição, algumas fatias podem conter uma aliança, um santinho ou uma medalhinha do santo casamenteiro. Segundo a tradição, quem encontra esses objetos tem sorte no amor ou a chance de um feliz casamento em breve.

As vendas seguem até o dia 13 de junho, data em que é celebrada a Trezena de Santo Antônio. Até lá, fiéis e curiosos podem “tentar a sorte” adquirindo uma fatia do doce.

Confira abaixo algumas igrejas de Curitiba onde é possível encontrar o bolo:

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões

Local: Praça Rui Barbosa, nº 149, no bairro Centro

Data: até 13 de junho

Horários: das 6h30 às 20h30 de segunda-feira a domingo

Valor: R$ 12

Paróquia Nossa Senhora da Luz

Local: rua Davi Xavier da Silva, nº 615, no bairro CIC

Data: até 13 de junho

Horários: de segunda-feira a sábado, na secretaria paroquial das 8h às 17h30, e aos domingos após as missas na matriz

Valor: a ser divulgado no perfil @paroquiadaluz.cic

Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Catedral de Curitiba)

Local: rua Barão do Cerro Azul, nº 31, no bairro Centro

Data: dias 10, 11, 12 e 13 de junho

Horários: das 7h às 19h, na secretaria paroquial, e após as missas

Valor: R$ 12

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Belém

Local: rua Amador Bueno, nº 627, no bairro Cajuru

Data: de 5 a 13 de junho

Horários: das 9h às 21h

Valor: R$ 12

Paróquia Imaculada Conceição

Local: rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, nº 244, no bairro Guabirotuba

Data: de 6 a 15 de junho

Horários: 17h às 21h (06/06, 10h às 18h (07/06), 9h às 15h (08/06), 12h às 19h (09/06 e 10/06), 09h às 21h (11/06), 09h às 19h (12/06), 09h às 21h (13/06), 09h às 18h (14/06) e 09h às 13h (15/06)

Valor: R$ 12

Santuário Nossa Senhora do Carmo

Local: Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 8520, no bairro Boqueirão

Data: de 10 a 13 de junho

Horários: de terça-feira a quinta-feira das 10h às 20h e na quarta-feira das 08h às 20h

Valor: R$ 12

Paróquia Santo Antônio do Uberaba

Local: rua Augusto Zibarth, nº 214, no bairro Uberaba

Data: até 13 de junho

Horários: antes e após as missas e o dia todo nos dias 7, 8, 12 e 13

Valor: R$ 10

Paróquia Santo Antônio do Boa Vista

Local: Avenida Paraná, nº 1939, no bairro Boa Vista

Data: de 2 a 13 de junho

Horário: antes e após as missas e das 9 às 22h no dia 13

Valor: a ser divulgado no perfil @stoantonioboavista