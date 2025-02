Bloquinhos agitam Curitiba no fim de semana; veja programação

A programação do pré-carnaval de Curitiba segue agitando o fim de semana. Entre sexta-feira (07) e domingo (09) vários grupos se reunirão com bloquinhos para celebrar o ‘esquenta’ da festividade.

Confira a programação deste fim de semana

Sexta-feira (07)

Siribloco: 19 horas | Janaíno da São Francisco. Tema: Qual é a Música?

Sábado (08)

Ela Pode, Ela Vai : 14h30 | Praça da Mulher Nua. Tema: Proibido Proibir

18 horas | Rua São Francisco. Tema: Pinto da Meia Noite Maracatu Baque Mulher: 18 horas | Praça da Mulher Nua. Tema: Baque Rosa tá na Rua

Domingo (09)

Bicibloco de Rodinhas: 10 horas | Praça de Bolso do Ciclista. Infantil

16 horas | Praça da Mulher Nua. Tema: Vai à Praia Ecoorquestra: 16 horas | Conservatório de MPB

Garibaldis e Sacis promete saída com fantasias tradicionais no fim de semana

No domingo (09), a partir das 14 horas, o bloco Garibaldis e Sacis focará nas fantasias de Carnaval, que homenageiam o tradicional e também personalidades importantes do cenário brasileiro. Com saída na Boca Maldita, a escolha do local também faz uma homenagem a figura lendária de Curitiba, a Gilda.

No domingo o bloco também contará com uma surpresa: a escola de samba Enamorados do Samba participará com parte dos componentes na concentração do evento. A ideia é uma interação amistosa e festiva, com direito a samba-enredo da escola e outros clássicos do Carnaval.