Biquini, Djavan e abertura da Bienal agitam Curitiba: O que fazer neste fim de semana

Prepare-se para um final de semana eletrizante em Curitiba! Nos dias 13 e 14 de junho de 2026, a capital paranaense será palco de grandes estreias, shows imperdíveis e eventos culturais que prometem agitar a cidade. Com a abertura da 16ª Bienal Internacional de Curitiba, a temporada inédita do Balé Teatro Guaíra e shows de Djavan e Biquini, a diversão é garantida para todos os gostos e idades. A Tribuna do Paraná traz um guia completo para você aproveitar cada momento!

Música e Grandes Shows

Djavan – Turnê “Djavanear: 50 Anos Só Sucessos”: Uma Celebração na Pedreira

Um dos maiores ícones da música brasileira, Djavan, desembarca em Curitiba neste sábado, 13 de junho, para um show memorável na Pedreira Paulo Leminski. Comemorando 50 anos de carreira, o artista promete um repertório emocionante com quase 30 músicas que marcaram gerações, incluindo clássicos como “Oceano”, “Sina” e “Eu Te Devoro”.

Como o show coincide com o jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Brasil x Marrocos), a partida será transmitida ao vivo em telões instalados na própria Pedreira antes da apresentação. Uma experiência em dose dupla para os fãs!

Quando: Sábado, 13 de junho de 2026.

Horário: Abertura dos portões às 17h; Início do jogo na tela às 19h; Início do show às 20h30.

Local: Pedreira Paulo Leminski.

Vendas oficiais na plataforma

Show de Djavan em Curitiba acontece neste sábado, na Pedreira Paulo Leminski. Foto: Reprodução/Globo/ Bob Paulino.

Biquini – Turnê “A Vida Começa Aos 40”: Quatro Décadas de Rock Nacional

A banda carioca Biquini (anteriormente Biquini Cavadão) celebra quatro décadas de puro rock nacional com a turnê “A Vida Começa Aos 40”. Prepare-se para cantar junto clássicos como “Vento Ventania”, “Tédio” e “Chove Chuva”. Assim como no show de Djavan, o evento também transmitirá o jogo de estreia da Seleção Brasileira em um telão de LED, com a banda subindo ao palco logo após o apito final.

Quando? Sábado, 13 de junho de 2026.

Abertura dos portões às 16h30.

Igloo Super Hall, localizado no Jockey Club.

Ingressos disponíveis aqui

Ginga Curitiba (Dia 1) – Banda Eva: Axé para Agitar o Sábado

O festival Ginga Curitiba chega com tudo neste sábado, trazendo a energia contagiante da Banda Eva para o primeiro dia de evento. Prepare-se para muito axé e diversão em um dos maiores complexos esportivos da cidade.

Quando: Sábado, 13 de junho, a partir das 15h.

Local: Complexo Durival de Britto e Silva (Estádio da Vila Capanema).

Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla

Exposições e Artes Visuais

Abertura Oficial da 16ª Bienal Internacional de Curitiba: Arte Global na Capital

Um dos maiores eventos de arte contemporânea da América Latina, a 16ª Bienal Internacional de Curitiba, abre suas portas neste domingo, 14 de junho. Reunindo mais de 300 artistas globais, a Bienal ocupará diversos espaços da cidade, com destaque para o Museu Oscar Niemeyer (MON). No mesmo circuito, encerra-se também a programação da Curitiba Art Week 2026, proporcionando um final de semana intenso para os amantes das artes visuais.

Quando: Domingo, 14 de junho.

Local: Museu Oscar Niemeyer (MON) – ocupando o Olho, a rampa e cinco salas.

Ingressos: R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia-entrada).

CASACOR Paraná 2026: Inspiração em Arquitetura e Design

A maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do estado, a CASACOR Paraná 2026, continua em exibição. Uma excelente oportunidade para buscar inspiração e conhecer as últimas tendências do setor.

Local: CASACOR Paraná (consulte o site oficial para endereço e horários).

Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba: Últimos Dias

O renomado Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba encerra sua programação neste domingo, 14 de junho. Aproveite os últimos dias para conferir filmes selecionados da cinematografia mundial e participar de debates.

Local: Diversos espaços (consulte a programação oficial do festival).

Teatro, Dança e Ópera

Espetáculo “GiselleS” – Balé Teatro Guaíra & Orquestra Sinfônica do Paraná: Um Clássico Reimaginado

A grande estreia da releitura contemporânea do clássico balé romântico “Giselle” acontece neste final de semana. O Balé Teatro Guaíra se une à Orquestra Sinfônica do Paraná para uma temporada inédita no Guairão, prometendo uma experiência artística sublime e inovadora.

Quando: Sábado, 13 de junho, às 20h30, e Domingo, 14 de junho, às 18h.

Local: Guairão (Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto).

Ingressos: Consulte a bilheteria do Teatro Guaíra ou o no DiskIngressos.

Peça Infantil “Da Janela”: Inclusão e Magia para a Criançada

Leve a criançada para um espetáculo que encanta e educa. A peça “Da Janela” é focada em inclusão, integrando organicamente recursos de Libras e audiodescrição na dramaturgia. Uma ótima opção para toda a família.

Quando: Sábado, 13 de junho, e Domingo, 14 de junho, às 15h.

Local: Teatro Bom Jesus.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) no DiskIngressos.

Peça “Desmonte” – Gina Vogue: Temporada Comemorativa

A atriz Gina Vogue retorna aos palcos com a temporada comemorativa da peça “Desmonte”. Uma oportunidade para conferir a performance da artista em um espetáculo que promete reflexão e emoção.

Quando: Sextas e Sábados às 20h30; Domingos às 19h.

Local: Teatro José Maria Santos.

Ingressos: R$ 60 (inteira) no DiskIngressos.

Esporte e Lazer

4ª Corrida Nissei Run: Movimento e Saúde no Domingo

Para quem gosta de esporte e atividades ao ar livre, a 4ª Corrida Nissei Run acontece neste domingo, com circuitos de 5 km, 10 km e uma categoria especial para crianças. Uma excelente forma de começar o dia com energia e saúde.

Quando: Domingo, 14 de junho, pela manhã.

Local: Boulevard da Arena da Baixada.

Inscrições: Consulte o site oficial da corrida para detalhes e inscrições.