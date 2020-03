A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) preparou uma programação cultural especial para os próximos dias, em comemoração aos 163 anos de fundação. Pela primeira vez, o auditório da BPP vai receber atrações do Festival de Teatro de Curitiba. São mais de 30 atrações, entre oficinas, exposições, lançamentos de livros, apresentações de teatro e música, sessões de cinema. Todas as atividades são gratuitas.

A semana vai ter como tema o Dia Internacional da Mulher. Os eventos iniciam nesta sexta-feira (6) e incluem uma roda de leitura sobre feminicídio, conduzida pelo coletivo literário Mulherio das Letras. Além disto, um concerto do grupo de câmara da orquestra Ladies Ensemble (formado apenas por mulheres) está na programação. Intervenções poéticas com participantes do movimento Slam das Gurias também fazem parte do evento.

Também nesta sexta, o grupo de desenhistas Urban Sketchers inaugura a exposição Curitiba Cultural. São registros produzidos na rua, que retratam espaços como Museu Oscar Niemeyer, Bondinho da Leitura, Solar do Barão, Teatro Guaíra, Cine Passeio, Museu da Imagem e do Som, Belvedere e Paço da Liberdade, além da própria Biblioteca Pública.

Para crianças

Além das edições diárias da Hora do Conto e da Oficina de Trabalhos Manuais, que acontece de segunda a sexta, a programação da Seção Infantil ainda inclui duas sessões do projeto Cine Pipoca & Picolé, com o filme Jonas e o Circo Sem Lona (nos dias 5 e 18, às 14h30) e um evento de troca de livros (no dia 7, às 10h). Segue em cartaz, até o dia 14, a exposição Narrativas Espaciais: Cartografias Afetivas, com trabalhos dos alunos do curso do Ateliê de Artes Visuais para Crianças, realizado em 2019.

Festival de Teatro

Pela primeira vez, o auditório da Biblioteca Pública do Paraná recebe atrações do Festival de Teatro de Curitiba, que neste ano acontece entre os dias 24 de março e 5 abril. Dois espetáculos da grade deste mês são gratuitos: Coma (dias 25, às 19h, e 26, às 16h) e Embalado Pela Fome (dias 27, às 16h, e 28, às 19h). As informações estão disponíveis no site do Festival de Teatro (festivaldecuritiba.com.br).

Acervo da Biblioteca Pública do Paraná tem mais de 470 mil livros. Foto: Albari Rosa / Tribuna.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE MARÇO

GERAL

Informações: (41) 3221-4911

Lançamentos de Livros

Gavetas Não Sabem Ler, de Kátia Muniz

Dia 5, às 15h, no hall térreo

Menina da Roça, de Elizia Fênix

Dia 13, às 18h, no hall térreo

Brincando de Teoria Musical, de Maria Ignês Scavone de Mello Teixeira

Dia 14, às 10h, no hall térreo

Levadas Brasileiras, de Glauco Solter

Dia 20, às 17h, no hall térreo

Aniversário da BPP

Dia 6, no hall térreo

11h30, 15h45 e 17h45 — Declamação de poesia, com Slam das Gurias

16h — Roda de leitura sobre feminicídio, com Mulherio das Letras

18h — Concerto com o Grupo de Câmara da Orquestra Ladies Ensemble

19h — Confraternização

Exposição Curitiba Cultural

Com trabalhos do grupo Urban Sketchers Curitiba

De 6 a 28, no hall térreo

INFANTIL

Informações: (41) 3221-4962

Hora do Conto — Especial Mês da Mulher

De segunda a sexta, às 11h e 15h (aos sábados, somente às 11h)

De 4 a 10 — O Mistério do Coelho Pensante, de Clarice Lispector

De 11 a 17 — Estela, Estrela-do-mar, de Marie-Louise Gay

De 18 a 24 — Donana e Titonho, de Ninfa Parreiras

De 25 a 31 — Cadê a Peruca do Mozart?, de Sylvia Orthof

Oficinas de Trabalhos Manuais

De segunda a sexta, às 11h15 e 15h15 (aos sábados, somente às 11h15)

De 4 a 10 — Oficina Clarice Lispector

De 11 a 17 — Oficina Marie-Louise Gay

De 18 a 24 — Oficina Ninfa Parreiras

De 25 a 31 — Oficina Sylvia Orthof

Cine Pipoca & Picolé

Jonas e o Circo Sem Lona

Dias 5 e 18, às 14h30, no auditório

*A Hora do Conto das 15h não acontece nestes dias

Exposição — “Narrativas Espaciais: Cartografias Afetivas”

Mostra de encerramento do Ateliê de Artes Visuais Para Crianças 2019

Até dia 14, no hall do 2º andar

Escambo de Livros

Dia 7, das 10h às 12h, na Seção Infantil

SEÇÃO MULTIMEIOS

Informações: (41) 3221-4959

Cineclube — Especial Mês da Mulher

Dia 12 — As Sufragistas

Dia 19 — Nise: O Coração da Loucura

Sessões às 18h, no auditório, com distribuição de pipoca

Serviço

Biblioteca Pública do Paraná

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20 horas; sábado, das 8h30 às 13 horas.

Informações: (41) 3221-4900