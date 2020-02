Em um comunicado oficial feito por meio do Facebook, o proprietário do Beto Batata do ParkShoppingBarigüi, o empresário Lourenço Munhoz da Rocha, anunciou o encerramento das atividades do restaurante, que estava no centro comercial há 17 anos.

A unidade da Rua Schiller, que era administrada pelo irmão dele, Leonardo, havia fechado há um mês. A rede Beto Batata popularizou a batata-suíça, prato que caiu no gosto dos curitibanos. O último dia de funcionamento da casa será no domingo de carnaval (23).

Em entrevista ao Bom Gourmet, Lourenço Munhoz da Rocha explicou que a motivação para o fim dos trabalhos foi a queda no faturamento. “A situação econômica do país e a mudança no comportamento das pessoas refletiram diretamente no negócio”, disse.

A unidade do shopping foi aberta há quase 17 anos, quando Lourenço e Leonardo ainda eram sócios do empresário Robert Amorim (o Beto Batata). Pouco depois, no entanto, a sociedade foi desfeita e os irmãos mantiveram a loja do Barigüi e da Schiller, além do nome da marca.

Para Lourenço, seguir à frente do mesmo negócio por tantos anos foi uma grande conquista. “De um modo geral, o consumidor curitibano é muito levado pelas tendências e moda. No início, fazíamos muitos shows, exposições e às noites eram agitadas. Mas, com o tempo, o movimento foi caindo”, diz. A partir desta percepção, a casa ampliou o leque de opções gastronômicas e passou a ofertar, inclusive, buffet a quilo no almoço. “Foi o que ajudou a continuar funcionando”.

O depoimento de outros colegas do ramo da gastronomia, que têm relatado dificuldades para manter as portas abertas, faz com que, por ora, Lourenço queira dar um tempo no setor da restauração. “Ficam as lembranças. Vamos guardar com carinho cada momento à frente do Beto Batata”, finalizou.

Confira o comunicado oficial:

“Caros amigos e clientes, informamos que neste domingo, 23, às 19h, o Beto Batata Barigüi encerra suas atividades. Só aqui foram 16 anos de muita atividade, muita batata-suíça, muito trabalho, mas também muita diversão e alegrias com shows espetaculares em nosso palco e grandes obras de arte em nossas paredes. Grandes artistas passaram por aqui, assim como grandes empresários, dentistas, vendedores, garçons, cozinheiras, advogados… Grandes pessoas! A todos vocês, nosso muito obrigado por fazer desta, uma das grandes casas que Curitiba já teve. ❤❤“