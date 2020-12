A TV e o cinema continuam sendo os principais assuntos de discussão nas redes sociais. Nesta terça-feira (8), o Twitter divulgou um levantamento sobre os principais temas abordados entre os usuários ao longo do ano. Só sobre essas duas áreas do entretenimento, foram gerados mais de 7 mil tuítes por segundo em 2020.

Segundo o estudo, a 20ª edição do Big Brother Brasil, da Globo, alcançou o topo do ranking de programas mais comentados na plataforma em todo o mundo. Foram mais de 278 milhões de tuítes, o que equivale a dez vezes o número gerado pela edição de 2019 do mesmo programa.

Entre os reality shows mais comentados do Brasil, claro, ele também aparece em primeiro lugar. É seguido por A Fazenda 12, da Record, De Férias com o Ex, da MTV Brasil, Masterchef Brasil, da Band, e The Voice Kids, da Globo.

Entre as novelas, uma reprise está no topo do ranking. E nem se trata de uma das edições especiais ocasionadas pela pandemia. Foi mesmo uma trama que já estava no ar na sessão Vale à Pena Ver de Novo, da Globo. Trata-se da novela “Avenida Brasil”, de 2012.

Além da história de Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves), aparecem na lista, na ordem: “Totalmente Demais” (Globo), “Fina Estampa” (Globo), “Amor de Mãe” (Globo), “A Força do Querer” (Globo), “Apocalipse” (Record), “Salve-se Quem Puder” (Globo), “Malhação – Viva a Diferença” (Globo), “Éramos Seis” (Globo) e “As Aventuras de Poliana” (SBT).

Entre os programas de notícias ou variedades, o mais comentado foi o Jornal Nacional (Globo), seguido pelo Fantástico (Globo), pelo Cidade Alerta (Record), pelo Jornal da Record e pelo Encontro (Globo).

Já as séries que mais fizeram os brasileiros a falar na plataforma foram, na ordem, “Grey’s Anatomy”, “Brooklyn Nine-Nine”, “The Vampire Diaries”, “The 100”, “Teen Wolf”, “Riverdale”, “Game of Thrones”, “Peaky Blinders”, “How I Met Your Mother” e “The Walking Dead”.

Entre os filmes, os mais comentados pelos brasileiros foram “Os Vingadores: Ultimato”, “Pantera Negra”, “Frozen 2”, “Black Is King”, “Parasita”, “A Barraca do Beijo 2”, “Aves de Rapina”, “Democracia em Vertigem”, “A Barraca do Beijo” e “Batman”.

Outro assunto relacionado ao mundo do cinema, a morte de Chadwick Boseman, foi destaque na plataforma. O anúncio do falecimento do ator foi a publicação mais curtida da história do Twitter.

O Brasil também teve destaque no estudo como o país que mais comentou no Twitter sobre o MTV VMA 2020, além de ser o segundo país que mais falou sobre o Oscar e o Emmy deste ano. Também ficou em terceiro nos comentários sobre o Billboard Music Awards 2020.

Na área musical, o destaque foi o sertanejo. As conversas sobre o ritmo cresceram mais de duas vezes com relação a 2019. Foram dez vezes mais tuítes diários sobre o gênero e participação de cinco vezes mais pessoas.

As bandas ou cantores mais comentados pelos brasileiros foram, na ordem: BTS, Manu Gavassi, Louis Tomlinson, Any Gabrielly, Blackpink, Anitta, Marília Mendonça, Justin Bieber, Exo e Twice.

Já as lives mais mencionadas foram as seguintes: Marília Mendonça, Luan Santana, Péricles, Gusttavo Lima, One World: Together at Home, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, Ludmilla, Anitta (no festival Latinos Unidos) e Henrique e Juliano.

FACEBOOK

O Facebook também divulgou nesta terça-feira (8), os dez momentos da cultura pop que mais geraram engajamento na plataforma. De acordo com a rede social, eles foram determinados ” pela combinação dos top momentos de um único dia ao longo do ano com as principais formas como as pessoas usaram os aplicativos do Facebook para se reunir em torno desses momentos”.

Os top 10 momentos da cultura pop do Facebook são: o documentário “The Last Dance”, de Michael Jordan; o especial de Dave Chappelle na Netflix; a música “WAP”, de Cardi B e Megan Thee Stallion; o lançamento do álbum “Golden”, de Harry Styles; a vitória dos Los Angeles Lakers no Campeonato da NBA de 2020; o anúncio da gravidez de Katy Perry em um videoclipe; a música “Savage”, de Megan Thee Stallion; o show de Shakira e Jennifer Lopez no intervalo do Super Bowl; a série documental “A Máfia dos Tigres” da Netflix; e o Show de Páscoa de Andrea Bocelli em Milão, na Itália.

No Brasil, o maior destaque foi a final da UEFA Champions League, que se tornou o jogo mais assistido na história do Facebook em todo o mundo. Foram 13,7 milhões de pessoas na América Latina tendo assistido a pelo menos um minuto da partida.

Também tiveram destaque as homenagens ao ator Flávio Migliaccio, dos cantores Moraes Moreira e Eddie VanHalen, do jogador de basquete Kobe Bryant e do ex-jogador de futebol Maradona, todos mortos neste ano.

Só este último foi mencionado mais de 21 milhões de vezes no Facebook em todo o mundo no dia 25 de novembro. Já a morte de Bryant foi o momento mais discutidono Facebook em todo o mundo (EUA, México e Filipinas compartilharam o maior número de postagens e stories sobre o tema).

A plataforma cita ainda os músicos Jorge e Mateus, Bruno e Marrone e Gusttavo Lima, e a Viradouro, que conquistou o título do Carnaval carioca em fevereiro. Também tiveram destaques os jogos, em especial “Free Fire – Battlegrounds”, “Grand Theft Auto V” e “Call of Duty: Warzone”, que foram os mais transmitidos pelos gaming creators no Facebook no Brasil.