Bar icônico de Curitiba reabre em novembro após seis anos fechado

Após um hiato de quase seis anos, o icônico Aqueces Bar retorna à cena curitibana no próximo dia 21 de novembro, trazendo de volta sua proposta de “botecagem refinada” e ambiente inspirado no espírito paulistano de happy hour. Para a reinauguração, o bar, que vai funcionar em seu tradicional endereço, manterá as características que o consagraram como referência da noite curitibana, mas com novidades que prometem encantar ainda mais os clientes, que serão assinadas pelos grupos Bossa e Mustang.

Originalmente inaugurado em 2015, o Aqueces se destacou pela inovação ao oferecer já naquela época um cardápio com petiscos assinado pelo renomado chef pernambucano Ivan Lopes, eleito quatro vezes Chef 5 Estrelas; e uma carta de drinks autoral assinada pelo bartender Igor Bispo – se consagrando o primeiro boteco da cidade a apostar na tendência da coquetelaria. Para felicidade dos amantes da gastronomia de qualidade, Ivan e Igor retornam com o Aqueces.

A nova fase da casa mantém o menu que fez sucesso, incluindo o pastel de carne de onça, as coxinhas de camarão e a linguiça artesanal recheada com provolone, mas com adições e releituras de novos pratos, que contarão com valores acessíveis. “O nosso desafio sempre foi criar pratos simples, mas que carreguem a essência de um chef de renome em um ambiente descontraído”, comenta Glaucio Gonzaga, empresário à frente do Grupo Bossa, que conta com diversos empreendimentos de sucesso na capital paranaense, entre eles o Bossa Bar, o CanaBenta, Mansão Jardino e o Pinot Wine Bar.

Outro diferencial do Aqueces foi seu pioneirismo na coquetelaria curitibana, com drinques autorais criados por um dos melhores bartenders do Brasil. O novo cardápio de coquetéis promete manter essa tradição, oferecendo uma ampla seleção de caipirinhas e drinques, já característicos da casa. “Foi no Aqueces que os drinques autorais começaram a ganhar força em Curitiba, e queremos continuar liderando esse movimento”, afirma Gonzaga.

Além disso, o bar vai contar com música ao vivo para embalar o happy hour e o pré-balada dos curitibanos. Com pocket show de pop rock ao vivo de terça a sábado, o ambiente promete ser ainda mais animado para quem busca uma experiência completa. Outro destaque da nova fase é a parceria com a Spaten, cerveja oficial da casa, com ações inéditas no Brasil. E não é só isso, as melhores marcas estarão presentes no cardápio: chope Brahma, Antarctica Original, Ciroc, Tanqueray, Aperol Spritz e Red Bull.

Com a ampliação do espaço, que agora comporta 200 pessoas sentadas, a essência da direção de arte criada por Gonzaga continua presente. Elementos icônicos como o palco montado em uma Kombi, as luminárias vintage e os azulejos portugueses permanecem, proporcionando uma experiência visual única aos frequentadores. “Entrar no Aqueces é como folhear uma revista bem diagramada, cada detalhe tem um motivo para estar ali”, complementa o empresário.

O Aqueces Bar volta a funcionar a partir do dia 21 de novembro, em seu endereço tradicional, na Rua Senador Xavier da Silva (nº 242), no Centro de Curitiba. Mais informações no site www.aquecerbar.com.br ou no perfil oficial do empreendimento no Instagram: @aquecesbar.

