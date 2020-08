O SBT estreia neste sábado (15) a sexta temporada do reality gastronômico Bake Off Brasil – Mão na Massa. Com coprodução do Discovery Home & Health, a atração reúne 16 participantes em busca do melhor confeiteiro amador do Brasil.

Nadja Haddad continua na apresentação do programa, porém, será substituída em alguns episódios por Chris Flores e Ticiana Villas Boas devido a seu afastamento temporário, em licença médica, durante as gravações. O padeiro Olivier Anquier e a chef confeiteira Beca Milano continuam como jurados.

“Vocês vão ter que demonstrar criatividade, agilidade e muito talento”, diz Nadja ao recepcionar os confeiteiros no primeiro episódios. Os participantes têm idades que variam entre 19 e 38 anos e representam sete estados: São Paulo (9), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (1), Paraná (1), Pará (1) e Paraíba (1).

O SBT afirma que as gravações seguiram todas as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) devido à pandemia do novo coronavírus. Na estreia, Nadja Haddad explica ao público que os participantes passaram por confinamento antes e durante o período das gravações.

Também houve demarcações de limite de espaço em volta das bancadas, proteção de acrílico nas ilhas de trabalho, demarcação de distância nos objetos de uso comum, como microondas e refrigerador, álcool em gel espalhado por toda a tenda, e uso de “face shield” (escudo facial) na finalização dos preparos.

A atração terá 18 episódios e mantém o formato com dinâmicas baseadas em provas criativas e técnicas. Entre as novidades desta edição está um bônus que o “Mestre Confeiteiro” da semana irá receber com o avental azul: uma vantagem de mais dez minutos para a execução das provas no episódio seguinte.

O primeiro desafio (prova criativa) dos participantes será prepara um bolo de caixa de presente, que deverá ter uma representação em modelagem de um objeto, talismã ou foto que os competidores gostariam de levar com eles durante toda a temporada.

“Queremos ser presenteados não só na decoração, mas também no sabor. Façam algo muito especial”, diz Beca. Já Olivier completa: “pensem em alguma coisa que remeta à história de vocês, à confeitaria, o que fez com que vocês estivessem aqui, com a gente, hoje”.

Para o desafio técnico, os competidores farão uma clássica receita: bolo de Cenoura com chocolate. Mas não será um bolo simples, eles terão de preparar o bolo com quatro camadas de massa de cenoura com nozes pecan e raspas de laranja, e três camadas de recheio de chocolate meio amargo.

“Na decoração, placas de chocolate e folha de açúcar, que compõe a lateral do bolo. Na base e no topo, esferas de chocolate com dois tamanhos diferentes e physalis. Para finalizar, uma pintura em tom de cobre para trazer um ar mais moderno”, explica Beca.

Com direção de Marcelo Kestenbaum, o programa gastronômico dará para o vencedor uma linha completa de eletrodomésticos para começar no ramo da confeitaria e um troféu dourado de primeiro colocado. A atração também é exibida no Discovery Home & Health, cuja estreia será em 21 de agosto às 22h20.

‘BAKE OFF BRASIL – MÃO NA MASSA (6ª TEMPORADA)

Quando: estreia 15/8, às 22h30

Onde: SBT, com reprise no Discovery Home & Health, às sextas, às 22h20