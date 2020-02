O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, vai ter quase 100 mil pessoas circulando neste Carnaval. Além disto, o número de voos vai chegar a 1052 pousos e aterrissagens. O número é 2% maior do que o movimento do Carnaval de 2019 – os dados são da Infraero, empresa responsável pela administração de 42 aeroportos brasileiros.

No Afonso Pena, para garantir a agilidade nas operações e o funcionamento de toda a infraestrutura aeroportuária durante os dias de festa, uma série de ações estão sendo adotadas para atender o fluxo de passageiros. Equipes de segurança, operações e de manutenção foram reforçadas por meio de remanejamento das escalas de trabalho; os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo da Infraero com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” e a equipe do Balcão de Informações também estará preparada para tirar dúvidas e orientar os viajantes.

Cuidado com a bagagem

Ninguém quer ter a bagagem extraviada e deixar a fantasia longe. Mas caso o problema apareça, a recomendação é procurar imediatamente o balcão da companhia aérea para fazer o registro da ocorrência. A empresa irá fornecer um comprovante que pode ser essencial caso tenha realizado um seguro viagem, especialmente para viagens ao exterior.

Restrições para voos domésticos

Vale relembrar que desde o dia 24 de abril de 2019, o tamanho das malas que estarão embarcando foram alteradas para a bagagem de mão. Para voos nacionais, as medidas são 55 centímetros de altura x 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Você pode levar cosméticos sólidos, mamadeiras e alimentos infantis, medicamentos essenciais em frascos de até 100 ml, além de itens pessoais como documentos, carteira e outros acessórios pequenos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal.

Restrições para voos internacionais

Nos voos internacionais há restrições para líquidos. Todos (gel, pasta, creme, aerossol e similares) devem ser conduzidos em frascos de até 100 ml em embalagem plástica transparente. Se passar de 100 ml, o produto é descartado. A embalagem deve ser apresentada na inspeção de embarque, permitida uma embalagem por passageiro. Tanto para voos nacionais quanto internacionais não se pode levar objetos pontiagudos que possam ser usados para causar ferimentos.