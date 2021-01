O brasileiro “Bacurau” vai concorrer ao troféu de melhor filme estrangeiro no Independent Spirit Awards, marcado para 22 de abril, três dias antes do Oscar.

A premiação de cinema independente americana anunciou nesta terça (26) seus indicados, num vídeo apresentado pela atriz Laverne Cox, o diretor Barry Jenkins e a atriz e diretora Olivia Wilde.

Esta é a segunda vez que Kléber Mendonça Filho, que assina a direção do longa com Juliano Dornelles, é indicado à premiação, considerada o Oscar do cinema independente . Em 2017, “Aquarius” concorreu na mesma categoria, mas perdeu para o alemão “Toni Erdmann”, que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro naquele mesmo ano.

Para a edição deste ano, o Spirit Awards adicionou cinco categorias de TV às suas premiações de filmes: Melhor Nova Série com Roteiro, Melhor Nova Série ou Documentário não Roteirizado, Melhor Desempenho Masculino em uma Série com Roteiro, Melhor Desempenho Feminino em uma Série com Roteiro e Melhor Elenco em uma Série com Roteiro.

Veja a lista das indicações ao prêmio de melhor filme estrangeiro do Spirit Awards.

Melhor filme internacional (Prêmio concedido ao diretor)

“Bacurau” (Brasil), de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho

“The Disciple” (Índia), de Chaitanya Tamahane

“Night of the Kings” (Costa do Marfim), de Philippe Lacôte

“Preparations to be Together for an Unknown Period of Time” (Hungria), de Lili Horvát

“Quo Vadis, Aida?” (Bósnia e Herzegovina), de Jasmila Zbanic