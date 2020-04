A menos de três semanas do fim, “Avenida Brasil” registra a melhor performance do Vale A Pena Ver de Novo dos últimos dez anos. Na terça-feira (14), a novela de João Emanuel Carneiro bateu recordes, com 26 pontos em São Paulo, onde 42% dos televisores ligados sintonizaram a Globo, e 27 no PNT (Painel Nacional de TV), vista por 46% das TVs ligadas.

publicidade

+RESUMO! Veja o que vai acontecer hoje em Avenida Brasil!

No Rio, o capítulo marcou 29 pontos com 50% de participação entre TVs ligadas. Na média geral até aqui, “Avenida Brasil” soma 18 pontos em São Paulo, tendo alcançado, por dia, em média, 26,9 milhões de brasileiros. Na sequência, o horário será de “Êta Mundo Bom”.

Repaginado

Satisfeita com os 20 pontos alcançados com a reprise comentada da final da Copa de 2002, no domingo (12), a Globo contará com um depoimento do técnico Carlos Alberto Parreira sobre os 4 x 1 do Brasil sobre a Argentina, pela final da Copa das Confederações de 2005, atração do domingo (19).

Futebol

Em parte incentivada pelos resultados do futebol saudosista na Globo, a Band reprisa, também no domingo (19), o embate entre São Paulo e Barcelona na grande final do Mundial de Clubes de 1992. A partida terá narração original de Luciano do Valle e comentários de Juarez Soares, às 14h.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇