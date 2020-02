Morreu, nesta sexta-feira (21), a cantora Claudia Telles, aos 62 anos, por falência múltipla de órgãos após sofrer uma parada cardíaca. Ela estava internada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada nas redes sociais de seu filho, Bruno Telles, que agradeceu o carinho e torcida de todos os fãs.

“Gostaria de agradecer cada um de vocês que acompanhou, torceu, orou, rezou, pela melhora dela. Cada um dos fãs que fizeram a carreira dela, a vida dela ser do jeito que foi. Ela tinha um carinho imenso por cada um de vocês. Com certeza foram vocês que fizeram a vida dela ser feliz do jeito que foi”, escreveu ele.

Telles iniciou a carreira fazendo coro em discos de cantores como Roberto Carlos e José Augusto e, nos 1970, fez sucesso com as músicas “Fim de Tarde” e “Preciso Te Esquecer”. Ela era filha do compositor Candinho e da também cantora Sylvia Telles, estrela da bossa nova.