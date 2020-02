Este sábado vai ser especial para o menino Yuri Peres França, morador do bairro Fazendinha, em Curitiba. Ele vai completar 12 anos de idade e, depois de quatro anos, vai poder comemorar o aniversário na data real em que nasceu: 29 de fevereiro de 2008. Yuri faz parte da seletíssima estatística de uma chance em 1.461 nascimentos no dia 29 de fevereiro em anos bissextos.

O ano bissexto foi criado pelos romanos para adequar o nosso calendário ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Como essa volta ao redor do Sol leva exatamente em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 36 segundos, há uma “sobra” de 24 horas no calendário a cada quatro anos. Essa “sobra” é o dia 29 de fevereiro.

Quando uma criança nasce no dia 29 de fevereiro, fica a dúvida dos pais de em qual data fazer a Certidão de Nascimento. Elizabete Vedovatto, presidente do Instituto De Registro Civil De Pessoas Naturais do Paraná (Irpen-PR), garante que a regra é clara: o registro no documento é no próprio dia 29 de fevereiro do ano em que a pessoa nasceu. Os registradores devem cumprir a informação que vem no documento de nascido vivo (DNV) que é preenchido pelo profissional de saúde no ato do nascimento. “Portanto, a data de nascimento na certidão será sempre a data correta, neste caso, 29 de fevereiro”, reforça Elizabete.

Se no documento não há dúvidas, a comemoração do aniversário é outra conversa. Como o dia 29 de fevereiro só acontece a cada quatro anos, a pessoa, no fim, tem que escolher uma data para comemorar nos anos que não são bissextos. Ou seja, o bolo e o “Parabéns pra você” ficam para o dia 28 de fevereiro ou 1.° de março nesses anos.

“Foi difícil no início de o Yuri entender, pois os amigos tinham festa no dia e ele não. A escola foi fundamental para ele começar a compreender a situação. Como neste ano tem dia 29 de fevereiro, a comemoração vai ter uma programação especial com corrida de kart”, explica o pai do menino, Patrick Silveira Rodrigues.

Nascidos em 29 de fevereiro

No último ano bissexto, em 2016, o Paraná registrou 972 nascimentos no dia 29 de fevereiro. O estado ficou atrás apenas de São Paulo (3.609), Minas Gerais (1.680) e Rio de Janeiro (1.005).

Em Curitiba, 174 pessoas nasceram no dia 29/02/2016. Nas demais cidades do Paraná, Londrina teve 38 nascimentos na data quatro anos atrás, Foz do Iguaçu teve 38, São José dos Pinhais com 34, Maringá teve 32, em Ponta Grossa foram 30 e em Cascavel 30 crianças nasceram na data. Os dados são da Central de Informações do Registro Civil (CRC Nacional).