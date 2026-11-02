Agenda cultural

Ana Carolina, Alcione e Zeca Pagodinho: agenda cultural desta semana em Curitiba

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 02/11/26 10h06
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Zeca Pagodinho, Alcione & Jorge Aragão fazem turnê 'O Maior Encontro do Samba'. Foto: Higor Basto | Divulgação

O clima de novembro já começa a movimentar Curitiba com uma programação imperdível para todos os gostos. A capital paranaense recebe nos próximos dias grandes nomes da MPB e do samba, espetáculos teatrais com ícones da dramaturgia nacional, mostras audiovisuais e eventos voltados ao setor industrial.

Confira os destaques da agenda de eventos e cultural da cidade para esta semana:

Quarta-feira (04/11)

Congresso Nacional Moveleiro 2026

Acontece nesta quarta-feira (04) e quinta-feira (05), o Congresso Nacional Moveleiro, um dos maiores eventos do setor moveleiro do país, reunindo especialistas, debates estratégicos, tendências de mercado e grandes inovações para o segmento. O evento será no Campus da Indústria do Sistema Fiep, no Jardim Botânico. Inscrições são gratuitas.

Sexta-feira (06/11)

Teatro: “Dois de Nós” com Antônio Fagundes e Christiane Torloni

  • Local: Teatro Guaíra
  • O que é: Os renomados atores Antônio Fagundes e Christiane Torloni estrelam esta grande produção teatral que promete emocionar o público curitibano no palco do Teatro Guaíra.

Shows e Música

  • Ana Carolina: A artista desembarca em Curitiba para um show imperdível com os grandes sucessos de sua turnê.
  • Concerto Itália em Melodias: Uma apresentação musical temática especial que celebra a rica cultura e as tradições italianas.

Cinema e Reflexão Urbana: Lançamento do minidocumentário “Cadê As Palmas?”

  • Local: Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) – Anexo ao projeto Cárcere (Rua Barão do Rio Branco, nº 395)
  • Horário: Das 18h às 21h (exibição do minidocumentário prevista para as 19h20)
  • O que é: Produzido por estudantes do 8º período de jornalismo da PUCPR pelo projeto Olhar de Sabiá, o evento gratuito (ingressos pelo Sympla) traz a exibição de uma coletânea de minidocumentários que narra histórias de personagens invisibilizados de Curitiba, como o reciclador Paulo Henrique da Rocha, a líder comunitária Leonice Aparecida dos Reis e o artista de rua venezuelano Herny Amador.
  • Atrações extras: O público também poderá conferir uma visita mediada pela exposição “Desse Lado do Muro” e a mostra fotográfica “Por Onde Passamos”, com curadoria de Davi Guiarzi e Pablo Ryan.

Sábado (07/11)

O sábado será de casa cheia e muita música em Curitiba, com opções que vão do samba ao pop rock e MPB:

  • Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão: Um encontro histórico de gigantes do samba reunidos na mesma data para agitar os fãs do gênero.
  • Paulo Ricardo: O cantor se apresenta no Teatro Positivo, trazendo seus maiores sucessos e clássicos do rock nacional.
  • Marina Lima: A icônica cantora sobe ao palco da Ópera de Arame para um show repleto de sofisticação e grandes hits.
  • Delacruz: O artista traz sua mistura de rap, R&B e MPB para ferver a pista da Live Curitiba.
  • Mia Wicthoff: A artista se apresenta no Stage Garden, garantindo mais uma excelente alternativa musical para a noite de sábado.
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