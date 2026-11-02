Ana Carolina, Alcione e Zeca Pagodinho: agenda cultural desta semana em Curitiba

O clima de novembro já começa a movimentar Curitiba com uma programação imperdível para todos os gostos. A capital paranaense recebe nos próximos dias grandes nomes da MPB e do samba, espetáculos teatrais com ícones da dramaturgia nacional, mostras audiovisuais e eventos voltados ao setor industrial.

Confira os destaques da agenda de eventos e cultural da cidade para esta semana:

Quarta-feira (04/11)

Congresso Nacional Moveleiro 2026

Acontece nesta quarta-feira (04) e quinta-feira (05), o Congresso Nacional Moveleiro, um dos maiores eventos do setor moveleiro do país, reunindo especialistas, debates estratégicos, tendências de mercado e grandes inovações para o segmento. O evento será no Campus da Indústria do Sistema Fiep, no Jardim Botânico. Inscrições são gratuitas.

Sexta-feira (06/11)

Teatro: “Dois de Nós” com Antônio Fagundes e Christiane Torloni

Local: Teatro Guaíra

Teatro Guaíra O que é: Os renomados atores Antônio Fagundes e Christiane Torloni estrelam esta grande produção teatral que promete emocionar o público curitibano no palco do Teatro Guaíra.

Shows e Música

Ana Carolina: A artista desembarca em Curitiba para um show imperdível com os grandes sucessos de sua turnê.

A artista desembarca em Curitiba para um show imperdível com os grandes sucessos de sua turnê. Concerto Itália em Melodias: Uma apresentação musical temática especial que celebra a rica cultura e as tradições italianas.

Cinema e Reflexão Urbana: Lançamento do minidocumentário “Cadê As Palmas?”

Local: Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) – Anexo ao projeto Cárcere (Rua Barão do Rio Branco, nº 395)

Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) – Anexo ao projeto Cárcere (Rua Barão do Rio Branco, nº 395) Horário: Das 18h às 21h (exibição do minidocumentário prevista para as 19h20)

Das 18h às 21h (exibição do minidocumentário prevista para as 19h20) O que é: Produzido por estudantes do 8º período de jornalismo da PUCPR pelo projeto Olhar de Sabiá, o evento gratuito (ingressos pelo Sympla) traz a exibição de uma coletânea de minidocumentários que narra histórias de personagens invisibilizados de Curitiba, como o reciclador Paulo Henrique da Rocha, a líder comunitária Leonice Aparecida dos Reis e o artista de rua venezuelano Herny Amador.

Produzido por estudantes do 8º período de jornalismo da PUCPR pelo projeto Olhar de Sabiá, o evento gratuito (ingressos pelo Sympla) traz a exibição de uma coletânea de minidocumentários que narra histórias de personagens invisibilizados de Curitiba, como o reciclador Paulo Henrique da Rocha, a líder comunitária Leonice Aparecida dos Reis e o artista de rua venezuelano Herny Amador. Atrações extras: O público também poderá conferir uma visita mediada pela exposição “Desse Lado do Muro” e a mostra fotográfica “Por Onde Passamos”, com curadoria de Davi Guiarzi e Pablo Ryan.

Sábado (07/11)

O sábado será de casa cheia e muita música em Curitiba, com opções que vão do samba ao pop rock e MPB:

Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão: Um encontro histórico de gigantes do samba reunidos na mesma data para agitar os fãs do gênero.

Um encontro histórico de gigantes do samba reunidos na mesma data para agitar os fãs do gênero. Paulo Ricardo: O cantor se apresenta no Teatro Positivo , trazendo seus maiores sucessos e clássicos do rock nacional.

O cantor se apresenta no , trazendo seus maiores sucessos e clássicos do rock nacional. Marina Lima: A icônica cantora sobe ao palco da Ópera de Arame para um show repleto de sofisticação e grandes hits.

A icônica cantora sobe ao palco da para um show repleto de sofisticação e grandes hits. Delacruz: O artista traz sua mistura de rap, R&B e MPB para ferver a pista da Live Curitiba .

O artista traz sua mistura de rap, R&B e MPB para ferver a pista da . Mia Wicthoff: A artista se apresenta no Stage Garden, garantindo mais uma excelente alternativa musical para a noite de sábado.