Ana Carolina, Alcione e Zeca Pagodinho: agenda cultural desta semana em Curitiba

O clima de novembro já começa a movimentar Curitiba com uma programação imperdível para todos os gostos. A capital paranaense recebe nos próximos dias grandes nomes da MPB e do samba, espetáculos teatrais com ícones da dramaturgia nacional, mostras audiovisuais e eventos voltados ao setor industrial.
Confira os destaques da agenda de eventos e cultural da cidade para esta semana:
Quarta-feira (04/11)
Congresso Nacional Moveleiro 2026
Acontece nesta quarta-feira (04) e quinta-feira (05), o Congresso Nacional Moveleiro, um dos maiores eventos do setor moveleiro do país, reunindo especialistas, debates estratégicos, tendências de mercado e grandes inovações para o segmento. O evento será no Campus da Indústria do Sistema Fiep, no Jardim Botânico. Inscrições são gratuitas.
Sexta-feira (06/11)
Teatro: “Dois de Nós” com Antônio Fagundes e Christiane Torloni
- Local: Teatro Guaíra
- O que é: Os renomados atores Antônio Fagundes e Christiane Torloni estrelam esta grande produção teatral que promete emocionar o público curitibano no palco do Teatro Guaíra.
Shows e Música
- Ana Carolina: A artista desembarca em Curitiba para um show imperdível com os grandes sucessos de sua turnê.
- Concerto Itália em Melodias: Uma apresentação musical temática especial que celebra a rica cultura e as tradições italianas.
Cinema e Reflexão Urbana: Lançamento do minidocumentário “Cadê As Palmas?”
- Local: Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) – Anexo ao projeto Cárcere (Rua Barão do Rio Branco, nº 395)
- Horário: Das 18h às 21h (exibição do minidocumentário prevista para as 19h20)
- O que é: Produzido por estudantes do 8º período de jornalismo da PUCPR pelo projeto Olhar de Sabiá, o evento gratuito (ingressos pelo Sympla) traz a exibição de uma coletânea de minidocumentários que narra histórias de personagens invisibilizados de Curitiba, como o reciclador Paulo Henrique da Rocha, a líder comunitária Leonice Aparecida dos Reis e o artista de rua venezuelano Herny Amador.
- Atrações extras: O público também poderá conferir uma visita mediada pela exposição “Desse Lado do Muro” e a mostra fotográfica “Por Onde Passamos”, com curadoria de Davi Guiarzi e Pablo Ryan.
Sábado (07/11)
O sábado será de casa cheia e muita música em Curitiba, com opções que vão do samba ao pop rock e MPB:
- Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão: Um encontro histórico de gigantes do samba reunidos na mesma data para agitar os fãs do gênero.
- Paulo Ricardo: O cantor se apresenta no Teatro Positivo, trazendo seus maiores sucessos e clássicos do rock nacional.
- Marina Lima: A icônica cantora sobe ao palco da Ópera de Arame para um show repleto de sofisticação e grandes hits.
- Delacruz: O artista traz sua mistura de rap, R&B e MPB para ferver a pista da Live Curitiba.
- Mia Wicthoff: A artista se apresenta no Stage Garden, garantindo mais uma excelente alternativa musical para a noite de sábado.