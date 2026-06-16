Alok confirma apresentação em Curitiba com show de drones inédito

O DJ Alok, um dos principais nomes da música eletrônica no mundo, confirmou uma apresentação em Curitiba no dia 19 de dezembro de 2026. A “Aurea Tour” deve trazer para a capital paranaense um show de drones inédito, com uma performance que tem chamado a atenção. O palco é em formato de pirâmide, com o artista no centro e toda uma cenografia produzida pelos objetos voadores.

O local ainda não foi conformado, nem detalhes sobre a venda de ingressos. A produção será da Seven Experiance. Veja como foi o anúncio divulgado nas redes sociais.

Você pode conferir como show o show da mesma tour, realizado em Belém (PA), no player abaixo: