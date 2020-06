Palco dos maiores shows musicais já realizados em Curitiba, a Pedreira Paulo Leminski se consolidou como cenário de outras atividades coletivas. Durante a pandemia, ela já foi ponto de encontro para doações, se prepara para ser o maior drive-in da cidade para a exibição de filmes e, a partir de domingo, será também um espaço para celebrações religiosas.

O evento “Pedra Fundamental” pretende reunir fiéis das mais diversas religiões cristãs para louvarem a Deus dentro do conforto e segurança de seus carros.

Leia mais: Polícia Militar cria canal de denúncias de aglomeração no aplicativo 190 PR

A primeira edição será realizada neste domingo (14) e contará com duas cerimônias religiosas. A abertura oficial começará às 10h, com o Padre Reginaldo Manzotti. O sacerdote presidirá a Santa Missa e, em seguida, apresentará seu novo show de evangelização com a música “Tempo de Inovar”.

A partir das 15h, iniciará a segunda cerimônia, com a Igreja Evangélica Bola de Neve e a pregação do pastor Marcelo Bigardi, da Banda Projeto Casa.

“Entendemos que estamos passando por um momento de grandes incertezas e que, mais do que nunca, precisamos nos unir e cultivar nossa fé para que tudo isso passe e que consigamos, juntos, nos fortalecer para o amanhã. Acreditamos na importância e potencial do projeto para que possam acontecer outras edições entre os meses de junho e agosto”, explica Helinho Pimentel, vice-presidente do Parque das Pedreiras, responsável não só pela Pedreira, mas também pela Ópera de Arame.

O local contará com uma infraestrutura adequada aos novos protocolos de segurança estabelecidas pelos órgãos oficiais. Com capacidade para até 117 carros por sessão, as cerimônias serão transmitidas em um telão com resolução 4K, medindo mais de 140m². Aos fiéis dentro de seus carros, basta sintonizar no rádio uma frequência de FM que será informada no dia.

“Ao oferecermos um espaço como esse no sistema drive-in, garantimos segurança à população e conseguimos oferecer um momento de fé e devoção. A arena da Pedreira já foi um local de união, de alegria e celebração, então nada mais justo que termos este momento de amparo humanitário”, diz Helinho.

Para participar das cerimônias do Pedra Fundamental – Amor, Fé e Compaixão. União e Oração Pela Cura do Planeta, será necessário fazer a inscrição antecipadamente através dos sites/apps das instituições religiosas participantes. Todas as cerimônias serão gratuitas.

SERVIÇO

O acesso será pelo portão principal (Portão 01) da Pedreira Paulo Leminski – Rua João Gava, 970 – Abranches. As inscrições podem ser feitas. no site www.padrereginaldomanzotti.org.br e no perfil do Facebook da Bola de Neve.

