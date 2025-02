5 lugares para comemorar o Valentine’s Day em Curitiba

O Valentine’s Day é uma data especial dedicada a celebrar o amor e o romance. Comemorado em 14 de fevereiro, este dia é uma ótima chance para casais fazerem programações e expressarem sentimentos. Veja cinco lugares para comemorar o Valentine’s Day em Curitiba.

O que é o Valentine’s Day

O objetivo do Valentine’s Day é celebrar todas as formas de amor, criando um momento perfeito para expressar carinho e afeto ao seu par. Dessa forma, preparar momentos especiais e presentear quem gosta é uma das maneiras mais famosas de demonstrar as emoções. fazer breve citação neste parágrafo sobre como foi criado o Valentine’s Day.

O Valentine’s Day, ou Dia dos Namorados, tem suas origens na Roma antiga. A data é associada a São Valentim, um sacerdote que, durante o século III, desafiou as ordens do imperador Cláudio II, que havia proibido casamentos para jovens soldados. Valentim continuou a realizar casamentos em segredo e, por isso, foi preso e condenado à morte.

Enquanto estava na prisão, São Valentim realizou um milagre ao curar a cegueira da filha de seu carcereiro, Asterius. Este milagre teria ocorrido durante um julgamento, quando o juiz desafiou Valentim a provar a validade de Jesus. Valentim foi decapitado a pedido do imperador Cláudio II.

A data de sua morte, 14 de fevereiro, foi escolhida para celebrar o amor e a amizade, evoluindo ao longo dos séculos para o que conhecemos hoje como Valentine’s Day.

Pensando nisso, a Tribuna preparou diversas programações especiais em Curitiba para comemorar essa data!

Celebre o amor em Curitiba!

Hard Rock Café

Programação: Apresentações de Varal do Wando, Tributo Kiss Experience e Rogério Cordoni em cover de Elvis Presley. Drinks clássicos e autorais estarão disponíveis, junto da gastronomia tex-mex.

Endereço: Rua Buenos Aires, 50.

L’epicerie

Programação: Cardápio especial e exclusivo para a data, com entrada, pratos principais e sobremesa tradicional da gastronomia francesa. Casais ganham taça de espumante para animar a noite!

Endereço: Rua Fernando Simas, 340.

Reservas: (41) 3044-4744 e (41) 99698-6390.

Gianttura

Programação: Menu especial e exclusivo para a data, com entrada, prato principal e sobremesa, todos criados pelo chef Hermes Custódio. O restaurante oferece double de taças de espumante para a celebração.

Endereço: Rua Largo Pedro Deconto, 295.

Reservas: (41) 99794-0219.

Forró da Lua Cheia

Programação: Apresentações das bandas curitibanas Areia Branca e o Forró Maravilhas, a partir das 21h. Ingressos disponíveis no Sympla.

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 3262.Palco dos 5 Sentidos

Programação: Música clássica ao vivo e ambiente decorado com luz de velas. Cardápio especial e exclusivo para a data, com entrada, pratos principais e sobremesa baseados na gastronomia italiana.

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 438.

Reservas: (41) 9889-0259.

