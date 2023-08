1ª Feira do Vinil, Colecionáveis e Antiguidades terá entrada gratuita

Discos de vinil, brinquedos antigos, moedas colecionáveis, aparelhos de som vintage e comidinhas que trazem muitas lembranças. Tudo isso estará reunido na 1ª Feira do Vinil, Colecionáveis e Antiguidades, que acontece neste dia 26 de agosto, sábado, no Jipe Bar, em Curitiba.

Organizada pela mesma equipe que produz a bem sucedida Vinil Fest, a nova feira vai reunir 17 expositores do Paraná e Santa Catarina. O evento será das 9 às 18h. Serão mais de 10 mil discos de vinil disponíveis, com valores a partir de R$ 10. A entrada é gratuita e o espaço é pet friendly.

Para animar ainda mais os visitantes, o Jipe Bar preparou porções de petiscos de boteco, chope a preços especiais e hambúrgueres. Também serão servidas comidinhas vintage – porções de canudinhos de maionese, bolinhos de arroz e, para beber, drinks como Cuba Libre e Hi-Fi.

Entre os itens colecionáveis que o público vai encontrar estão cédulas e moedas antigas brasileiras e estrangeiras, coleções completas das Olimpíadas Rio 2016, centenas de carrinhos Hot Wheels, outros brinquedos antigos e figurinhas de Copa. No estande de aparelhos de som, diversos modelos disponíveis com valores especiais.

Outra atração da feira é a Flash Tattoo, por conta da tatuadora Maíra Zorek, com dezenas de opções de desenhos para tatuar ali mesmo no evento. Também haverá estande de camisetas com estampas de rock, jazz, brasilidades e cult movies, com promoções especiais.

Os expositores de vinil trazem de raridades a pechinchas. Destaque para discos originais dos Beatles, Michael Jackson, Rolling Stones e Led Zepellin. E a música está garantida: DJs se revezam nas pick ups durante todo o dia.

A 1ª Feira do Vinil, Colecionáveis e Antiguidades será no Jipe Bar – Jeep Club de Curitiba, Rua Secondo Tedeschi, 36, esquina com rua Nelson de Souza Pinto, Ahú, Curitiba.

