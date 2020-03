Em tempos de quarentena, é preciso ter responsabilidade e ficar em casa. Pensando nisso, que tal visitar várias obras famosas pelo computador mesmo? Vários dos museus mais famosos do mundo tem visitas virtuais e o Clube selecionou dez deles para você visitar enquanto fica em casa.

Museu do Vaticano

O Vaticano disponibiliza o acesso às coleções de arte e antiguidades colecionadas ao longo dos anos pela Santa Sé. A visita em 360 graus permite a visita às mais famosas salas e alas do museu. Ainda disponibiliza vídeos e outras informações. Acesse aqui.

Museu do Louvre

O Museu do Louvre é um dos mais importantes e visitado do mundo. O museu oferece visitas online gratuitas de suas exposições mais importantes e populares como peças da Antiguidade Egípcia, obras de Michelangelo e do Leonardo Da Vinci. Para acessar, clique aqui.

Museu Oscar Niemeyer

O Museu Oscar Niemeyer também oferece uma visita virtual de todo o seu acervo e de outras exposições que já passaram pelo museu. Para acessar, clique aqui.

Museu Arqueológico Nacional de Atenas

Um dos mais importantes museus de antiguidades do mundo, o Museu Arqueológico Nacional de Atenas tem uma grande coleção de artefatos e obras de arte da civilização grega. Clique aqui para acessar a coleção virtual.

Museu Britânico

No coração de Londres, o acervo permanente inclui máscaras astecas, moedas do período helenístico, esculturas egípcias e gregas até da famosa Pedra de Roseta. Para acessar, clique aqui.

Metropolitan Museum of Art

Conhecido como Met, o Metropolitan Museum of Art em Nova York é um dos museus mais visitados do mundo. Na coleção permanente estão obras do Antigo Egito, pinturas e esculturas de mestre europeus e coleção de arte moderna americana. Para visitar, clique aqui.

Museu Hermitage

Localizado em São Petersburgo, na Rússia, o museu abriga uma enorme coleção de pinturas, obras gráficas e objetos arqueológicos da história russa, europeia, oriental e do norte da África. Para acessar, clique aqui.

Galeria Nacional de Arte

Com obras da Idade Média até o século XIX, o museu fica em Washington nos Estados Unidos. Na coleção você encontra obras de Rembrandt, Monet, Van Gogh, Da Vinci, Picasso, Andy Warhol e Jackson Pollock. Para explorar o museu, clique aqui.

Museu da Imagem e do Som (MIS)

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo também disponibiliza o acervo fotográfico, de áudio e vídeo para visita virtual. Para acessar, clique aqui.

Museu Casa de Portinari

O museu que reúne os afrescos e técnicas utilizadas pelo pintor Cândido Portinari também tem uma visita virtual que inclui desde a fachada do museu até as peças. Para visitar, clique aqui.