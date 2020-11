O Caminho de Luz Condor, no Parque Barigui, estreou na última sexta-feira (27) e o público ainda tem 25 dias para visitar o inédito circuito natalino de carro (drive-thru). A atração gratuita do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020 é diária e vai até 23 de dezembro.

publicidade

Para que a experiência seja inesquecível, segura e sem grandes filas, fique atento às dicas e regras para visitar a atração que ocorre das 19h às 22h:

A capacidade por dia da atração é de 1.500 carros.

Na região próxima ao parque, sintonize na FM 88,1 que daremos informações sobre o tempo de espera e a quantidade de veículos já recebida no dia.

O espetáculo encerra às 22h. Se você chegar perto deste horário e estiver longe do parque , procure retomar outro dia.

A entrada acontece apenas pela BR 277.

No estacionamento, os veículos serão organizados pela equipe do evento, que respeitará a ordem de chegada.

É proibido descer do carro durante o Caminho de Luz Condor.

A velocidade máxima permitida é de 10 km/h.

Use sempre faróis baixos durante o percurso de 1,4 km.

Atente sempre para orientações da equipe e das placas do Caminho de Luz Condor.

É proibido fazer o circuito de bicicleta ou de moto

A atração gratuita do Natal de Curitiba é uma experiência única para o público e foi concebida para seguir todos protocolos sanitários do município para evitar aglomerações e contágios de covid-19, com distanciamento social e controles de público e fluxo. Além disso, o espetáculo poderá ser acompanhado de casa pelas redes sociais da Prefeitura de Curitiba.

A apresentações são diárias, até dia 23 de dezembro, das 19h às 22h (o espetáculo encerra nesse horário). Durante o período das apresentações a Alameda Ecológica Burle Marx estará fechada para o trânsito normal das 17h às 6h da manhã. A atração permanece em caso de chuva fraca. Cancelamento apenas em caso de chuva forte.

Gratuito.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.