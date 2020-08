Que tal dedicar algumas horas desses dias que antecedem o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (09), para fazer um presente customizado? Poucas coisas são tão marcantes quanto receber algo que foi feito com cuidado e amor especialmente para você.

Além de ser original, dá para economizar usando materiais e reaproveitando peças que você tenha em casa para criar uma lembrança especial. Além disso, é uma boa oportunidade para envolver as crianças na confecção de um presente singelo e que marcará a data especial. Confira nossas 10 dicas:

1 – Quebra-cabeça com foto

Foto: Reprodução Pinterest.

Escolha uma foto que seu pai adora, ou uma da sua infância e mande imprimir. Depois cole-a sobre blocos de madeira (como os de material dourado), você encontra esses materiais em lojas de artesanato e papelarias. Cuide para que as peças fiquem bem unidas na hora da colagem. Depois de seco, use um estilete para cortar a foto no encontro de cada bloco. Para finalizar escolha uma caixinha bonita para colocar o presente.

2 – Suporte para gravatas

Esta é fácil demais. Você precisa de três materiais: uma tábua de madeira, pregos e martelo. Dá para pintar a tábua e os pregos caso você queira dar outro acabamento.

3 – Jogo de dardos personalizado

Eis um ótimo combo entre passatempo e decoração. Para fazer um igual você vai precisar comprar um jogo de dardos, dar um destino para aquela coleção de rolhas e de uma moldura com fundo de madeira. Com isso, basta colar as rolhas na moldura e fixar o jogo.

4 – Suporte para kit churrasco

Foto: Reprodução Pinterest.| Picasa

Outra sugestão bem fácil de fazer. Com uma tábua de madeira e alguns puxadores para móveis está feito o presente. O único trabalho será fixar os puxadores na tábua.

5 – Porta-chaves de LEGO

Foto: Reprodução Pinterest.

Para pais que gostam da cultura nerd, o LEGO é um clássico. Com uma peça base e outras para fazer os suportes para cada chave a lembrança original está pronta. O mais bacana é que o pai pode relembrar a infância e montar outras estruturas com o brinquedo.

6 – Almofada personalizada

Foto: Reprodução Pinterest.

Duas opções são possíveis para fazer esse presente: comprar uma capa de almofada de cor lisa e neutra, ou o tecido para fazer uma capa do tamanho que desejar. Para customizar, basta uma caneta para tecido e uma régua com os formatos de letras. O que escrever? Que tal parte da letra de uma música que seu pai adora!

7 – Relógio com roda de bicicleta

Foto: Reprodução Pinterest.

Sabe aquela roda de uma bike antiga que ficou encostada no porão? Ela pode virar um objeto de decoração bem legal. Para fazer esse relógio você vai precisar de uma máquina de relógio com o ponteiros e os números para marcar as horas (uma ideia é comprar números usados para a identificação de casas e pintá-los com tinta spray). Basta fixar os números com as distâncias corretas e está pronto o relógio.

Se você achar que o relógio não é uma boa ideia, dá para usar a roda para ser um mural de fotos. Os aros servirão para fixar as melhores imagens para o seu pai.

8 – Porta ferramentas de tecido

Foto: Reprodução Pinterest

Este é um clássico. Para pais que são fãs de ferramentas não tem erro. Mas para fazer é preciso ter intimidade com a máquina de costura. De materiais, você vai precisar de tecido, de preferência os mais resistentes como jeans, lona ou couro. Um pedaço maior servirá de base e o menor servirá para fazer os bolsinhos que precisam ser separados com a costura.

9 – Vaso de suculentas

Foto: Bruno Covello / Santa Suculenta / Divulgação

Seu pai curte plantas? Ele já conhece as suculentas? Fáceis de cuidar, elas podem ficar dentro de casa e se tornar um novo hobby para o pai. Que tal comprar um vaso de barro ou providenciar uma caixa ou bandeja e distribuir suculentas em um arranjo. É um presente lindo e delicado.

10 – Suporte para carregar o celular

Foto: Reprodução Pinterest

Olha que estiloso este dock para carregar celular. Como foi feito? Um corte na madeira do tamanho do celular e por onde é possível apoiar o plugue do carregador. Além de prático, vira um objeto de decoração.