Yoga no inverno: 4 benefícios da prática contra dores articulares no frio

Dores nas articulações e rigidez muscular são alguns dos incômodos acentuados no inverno. Joelhos, ombros, quadris e coluna costumam ser as regiões mais afetadas pelas baixas temperaturas, que favorecem a contração muscular e podem reduzir a disposição para a prática de atividades físicas. Como aliado importante para manter a mobilidade do corpo, o yoga tem sido cada vez mais indicado para prevenir desconfortos típicos da estação.

“Embora o frio não seja responsável pelo surgimento de doenças articulares, ele pode intensificar sintomas já existentes, especialmente em pessoas com artrite, artrose ou histórico de dores musculoesqueléticas. Outro fator é a redução dos movimentos no dia a dia durante os meses mais frios, que pode contribuir para o aumento da rigidez e da perda de flexibilidade”, esclarece a fisioterapeuta Fernanda Almeida, coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

A seguir, entenda como a prática regular de yoga durante o inverno ajuda a prevenir e combater as dores articulares.

1. Ajuda a preservar a mobilidade articular e reduz a sensação de rigidez

Com a queda das temperaturas, é comum que o corpo fique mais enrijecido e que dores musculares e articulares se tornem mais frequentes. Nesse contexto, a prática de yoga pode ser uma grande aliada para manter a mobilidade e aliviar o desconforto.

“Os exercícios de yoga promovem alongamento, fortalecimento muscular e consciência corporal. Isso contribui para preservar a amplitude dos movimentos das articulações, melhorar a postura e reduzir tensões acumuladas, que costumam se intensificar durante o inverno”, explica Fernanda Almeida.

2. Favorece a circulação sanguínea

Outro benefício importante está na circulação sanguínea. Os movimentos associados às técnicas respiratórias estimulam o fluxo de sangue para músculos e articulações, favorecendo a oxigenação dos tecidos e proporcionando sensação de bem-estar.

A prática de yoga ajuda a manter o corpo ativo, reduzindo as dores no inverno (Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock)

3. Incentiva a manutenção de uma rotina ativa durante os meses frios

No inverno, é comum que a rotina de exercícios seja deixada de lado. No entanto, adotar uma prática regular de yoga pode ajudar a manter o corpo em movimento. “Muitas pessoas tendem a ficar mais sedentárias nos dias frios. A yoga é uma atividade acessível, que pode ser praticada em casa ou em estúdios, e ajuda a combater esse comportamento, mantendo o corpo ativo mesmo quando as temperaturas caem”, acrescenta a fisioterapeuta.

4. Auxilia no controle do estresse e da tensão corporal

Além dos ganhos físicos, a prática também atua na saúde mental. O inverno costuma estar associado a alterações de humor, aumento do estresse e menor disposição. As técnicas de respiração e meditação presentes no yoga auxiliam no relaxamento e no equilíbrio emocional, fatores que podem influenciar a percepção da dor.

Cuidados para iniciar a prática de yoga

Para quem está começando, é importante optar por modalidades de yoga mais suaves e respeitar os limites do próprio corpo. O ideal é iniciar a prática com orientação profissional, principalmente em casos de doenças articulares já diagnosticadas.

Por Camila Souza Crepaldi