Xepa do BBB 26: aprenda a preparar 5 receitas que vão te surpreender

Conquistar a liderança ou ser convidado para o VIP, com maior variedade de alimentos, é um dos desejos de todos os participantes no BBB 26. No entanto, essa experiência de luxo é para poucos, e sempre há um grupo que fica com a temida Xepa, com alimentos mais restritos. O que não significa, porém, que os brothers passam fome. Isso porque, com o que há disponível para o grupo, também é possível preparar pratos deliciosos e nutritivos.
A seguir, confira 5 receitas para fazer com os ingredientes da Xepa do BBB 26!
1. Fígado acebolado
Ingredientes
- 500 g de fígado bovino limpo e cortado em tiras
- 1 cebola descascada e cortada em meia-lua
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de água
- 2 colheres de chá de sal
- Salsinha picada e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Transfira a cebola para um recipiente e reserve. Regue a frigideira novamente com azeite de oliva e leve ao fogo médio. Acrescente o fígado e frite por 5 minutos, mexendo sempre. Após, junte a cebola e misture bem. Tempere com sal, regue com o suco de limão e a água. Mexa até formar um molho ralo. Desligue o fogo e sirva em seguida com a salsinha.
2. Rabada
Ingredientes
- 1 kg de rabo de boi limpo
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 pimentão verde sem sementes e picado
- 340 g de tomate pelado
- 1 maço de cheiro-verde picado
- Sal, pimenta-do-reino moída, pimenta calabresa e azeite de oliva a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o rabo com sal, pimenta-do-reino e pimenta calabresa e deixe descansar por 10 minutos. Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente os pimentões e refogue até murcharem. Junte o rabo e os tomates e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e salpique com cheiro-verde. Leve ao fogo médio novamente, sem tampar a panela, até o molho reduzir. Sirva em seguida.
3. Ensopado de língua de boi com mandioca
Ingredientes
- 800 g de língua de boi
- 300 g de mandioca descascada e cortada em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque a língua de boi, cubra com água, adicione a folha de louro e um pouco de sal e cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Retire do fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Aguarde amornar e remova a pele que envolve a carne. Corte a língua em pedaços e reserve.
Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Adicione a língua e a mandioca, cubra com um pouco de água e cozinhe até a mandioca ficar macia e o caldo levemente encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Moela de frango com molho
Ingredientes
- 1 kg de moela de frango
- 1 fio de azeite de oliva
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão verde sem sementes e picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 xícara de chá de água quente
- 340 g de molho de tomate
- Sal, colorau, cominho, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola, o alho, o colorau e o pimentão verde e refogue por 5 minutos. Acrescente o tomate e misture. Junte a moela de frango, o sal, o cominho, a pimenta-do-reino, a água quente e o molho de tomate e mexa. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Salpique com salsa e sirva em seguida.
5. Arroz com fígado e legumes
Ingredientes
- 300 g de fígado cortado em cubos
- 2 xícaras de chá de arroz
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue metade da cebola e do alho até dourarem. Junte o arroz e mexa até começar a brilhar. Cubra com água, adicione sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o restante da cebola e do alho até dourarem. Acrescente o fígado e doure. Adicione a cenoura e o pimentão e refogue até ficarem macios. Por último, coloque o arroz cozido e misture para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.