Desde outubro de 2026, empresas que utilizam a API oficial do WhatsApp Business passaram a pagar individualmente pelas mensagens de serviço enviadas durante a janela de atendimento de 24 horas. A API (sigla para Interface de Programação de Aplicações) é uma tecnologia que permite conectar o aplicativo de mensagens a sistemas externos, como plataformas de atendimento, CRMs, chatbots e softwares de gestão, possibilitando automatizar e ampliar a comunicação com clientes.

A mudança implementada pela Meta inclui respostas de texto livre, enviadas por atendentes ou automações, além de mensagens de utilidade, como confirmações de pedidos, atualizações de entrega e informações sobre pagamentos. Diferentemente do aplicativo gratuito WhatsApp Business, utilizado diretamente pelo celular, a API é voltada a operações estruturadas, que integram o aplicativo a sistemas e ferramentas corporativas.

A alteração representa um novo desafio para empresas que utilizam o aplicativo como principal canal de relacionamento com consumidores. Estimativas apontam aproximadamente 148 milhões de usuários no Brasil. Segundo levantamento do Opinion Box, o WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones brasileiros, enquanto 77% dos consumidores costumam conversar com marcas e empresas pela plataforma. Entre os pequenos negócios, a presença também é expressiva: pesquisa do Sebrae com mais de 8,2 mil empreendedores revelou que 82% consideram o aplicativo seu principal canal de comunicação e vendas.

Eficiência do atendimento ganha importância com nova cobrança

Para Diego Boesso, managing director da Syntrika, consultoria especializada em Salesforce e inteligência artificial do ecossistema Coaktion, a mudança vai além do impacto financeiro e exige uma revisão da forma como as empresas estruturam suas operações de atendimento.

“Essa alteração coloca em evidência modelos de atendimento construídos com diálogos fragmentados, menus longos, perguntas repetidas e mensagens automáticas que pouco contribuem para a solução do problema. Cumprimentos enviados separadamente, solicitações de informações que a empresa já possui e confirmações redundantes deixam de ser apenas obstáculos à experiência: também representam custos adicionais”, afirma.

Na avaliação do executivo, o desafio não está em reduzir indiscriminadamente a quantidade de mensagens, mas em tornar cada interação mais eficiente e resolutiva. Isso envolve compreender a necessidade do consumidor, consultar seu histórico e oferecer informações completas, evitando que o cliente precise repetir dados ou passar por etapas desnecessárias.

“Ser resolutivo não é responder de qualquer maneira para enviar menos mensagens. É compreender a necessidade do cliente, consultar seu histórico e oferecer, em uma interação clara e completa, as informações e os caminhos necessários para resolver a demanda”, explica Diego Boesso.

A revisão das operações também passa pela forma como as empresas medem a eficiência do atendimento. Indicadores como resolução no primeiro contato, tempo total até a solução, reincidência da demanda e quantidade média de mensagens por atendimento tendem a ganhar espaço ao lado das métricas tradicionais de velocidade.

A organização dos dados e a integração dos sistemas ajudam a tornar as operações empresariais mais independentes e flexíveis (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

Nova tarifa reacende debate sobre dependência de plataformas

Além do impacto financeiro, a cobrança da Meta reforça a discussão sobre a dependência de plataformas externas nas estratégias de relacionamento com clientes. Alterações de preços, funcionalidades e políticas podem afetar empresas que concentram toda a jornada em um único ambiente.

“O WhatsApp pode continuar sendo uma porta de entrada fundamental, mas os dados, o histórico e as regras de atendimento precisam pertencer à empresa e estar conectados a uma visão integrada do consumidor”, afirma o executivo.

Nesse cenário, a integração entre canais como site, aplicativo, telefone, e-mail e ferramentas de autoatendimento ganha importância para permitir que o consumidor continue sua jornada sem precisar recomeçar a cada contato.

A preparação envolve mapear processos antes de automatizá-los, integrar áreas e desenvolver uma arquitetura tecnológica modular, capaz de substituir componentes sem comprometer toda a operação.

A mudança também pode representar uma oportunidade para identificar gargalos e aprimorar a experiência do consumidor. Mais do que diminuir o volume de mensagens, o desafio das empresas é entender quais interações realmente contribuem para a resolução das demandas.

“Os negócios mais preparados não serão necessariamente aqueles que enviarem menos mensagens, mas os que primeiro diagnosticarem onde a conversa perde valor, e só então decidem o que automatizar, corrigir ou eliminar”, conclui Diego Boesso.

Por Fernando Filho