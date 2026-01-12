Wagner Moura: conquistas do ator além do Globo de Ouro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Wagner Maniçoba de Moura nasceu em 27 de junho de 1976, em Salvador, na Bahia. Criado em Rodelas, a 540 km da capital baiana, ele teve uma infância ligada à natureza e marcada por mudanças constantes, já que seu pai era militar da Aeronáutica. Antes de se tornar um dos atores brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, ele se formou em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Chegou a trabalhar como repórter em um programa de TV local, mas logo descobriu sua verdadeira paixão: a atuação.

Neste domingo, 11 de janeiro, Wagner Moura entrou para a história ao conquistar o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. A vitória inédita é apenas um capítulo da trajetória do baiano, que, ao longo de mais de duas décadas, colecionou prêmios nacionais e internacionais e se firmou como um dos maiores atores brasileiros da atualidade.

Confira abaixo conquistas importantes que marcaram a carreira de Wagner Moura!

1. Prêmios por “Tropa de Elite”

Em 2008, Wagner Moura consolidou sua posição entre os grandes atores do país. Ele venceu nove premiações como Melhor Ator pelo papel do Capitão Nascimento em “Tropa de Elite”. Entre os troféus pessoais, estavam o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Ator, o Prêmio Arte Qualidade Brasil de Melhor Ator, o Prêmio ACIE de Cinema de Melhor Ator e o Festival SESC Melhores Filmes de Melhor Ator.

O filme dirigido por José Padilha gerou controvérsias e debates intensos sobre violência, polícia e ética no Brasil. Levou mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas. Arrecadou mais de R$ 24 milhões nas bilheterias nacionais.

Separadamente, “Tropa de Elite” conquistou o prestigioso Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim como Melhor Filme. Embora esse prêmio seja do longa, a atuação de Wagner Moura foi central para o reconhecimento internacional da obra.

2. Prêmios de televisão por “Paraíso Tropical”

Em 2007, Wagner Moura interpretou o antagonista Olavo na novela “Paraíso Tropical”, da TV Globo. O personagem ao lado de Bebel, vivida por Camila Pitanga, se tornou um dos grandes destaques do folhetim. A química entre os dois atores conquistou o público e a crítica.

Pelo trabalho na novela, o ator levou dez prêmios. Entre eles, estavam o Troféu Imprensa, o Prêmio APCA de Televisão (dividido com Marcelo Serrado), o Prêmio Extra de Televisão e o Melhores do Ano. Também ganhou o prêmio de Melhor Par Romântico com Camila Pitanga pela revista Contigo!

Foi ideia da dupla de atores intensificar a relação de afeto entre os personagens. A estratégia deu certo e marcou a história das novelas brasileiras.

3. Prêmio do Círculo de Críticos de Cinema de Nova York

Em janeiro de 2026, Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator no New York Film Critics Circle Awards. A associação é uma das mais antigas e influentes dos Estados Unidos, e o reconhecimento veio novamente por “O Agente Secreto”.

A premiação foi especial. A atriz Lupita Nyong’o, vencedora do Oscar, entregou o troféu a Wagner Moura. Durante o discurso, ela elogiou o desempenho do brasileiro e afirmou que sua atuação é extraordinária. Destacou a sutileza e a força silenciosa do personagem.

O filme também levou o prêmio de Melhor Filme Internacional na mesma cerimônia. Além disso, Wagner Moura se tornou o primeiro ator sul-americano a vencer esse prêmio.

Wagner Moura soma conquistas históricas que marcaram sua trajetória no cinema nacional e internacional (Imagem: Ron Adar | Shutterstock)

4. Oito prêmios Grande Otelo por “Marighella”

Em 2019, Wagner Moura estreou na direção com “Marighella”. O filme biográfico conta a história de Carlos Marighella durante a ditadura militar brasileira. A produção, inclusive, enfrentou resistência e intervenção governamental antes de chegar ao público.

No Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2022, “Marighella” foi campeão de indicações e premiações: levou oito prêmios Grande Otelo. Entre eles, estavam Melhor Filme, Melhor Primeira Direção e Melhor Roteiro Adaptado (compartilhado com Felipe Braga).

O filme também venceu no Festival SESC Melhores Filmes. Ganhou em cinco categorias, incluindo Melhor Filme Brasileiro pelos votos do público e da crítica. A estreia na direção mostrou o talento multifacetado de Wagner Moura.

5. Indicação ao Globo de Ouro por “Narcos”

Em 2016, Wagner Moura recebeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro. A nomeação foi na categoria de Melhor Ator em Série de Drama. O reconhecimento veio pelo papel de Pablo Escobar na série “Narcos”, da Netflix.

Para interpretar o notório traficante colombiano, Wagner Moura fez uma preparação intensa e aprendeu espanhol fluentemente. A série alcançou números expressivos de audiência e tornou o ator mundialmente reconhecido. Embora não tenha levado a estatueta naquela ocasião (perdeu para Jon Hamm por “Mad Men”), a indicação consolidou o nome do artista em Hollywood.

6. Homem do Ano pela revista GQ

Em 2013, Wagner Moura foi eleito Homem do Ano pela revista GQ na categoria cinema. O reconhecimento veio após uma sequência de trabalhos de destaque. Entre eles, estava sua estreia em Hollywood com “Elysium”, ao lado de Matt Damon e Jodie Foster.

O filme de ficção científica foi orçado em 115 milhões de dólares. Wagner Moura interpretou Spider, um personagem que dá uma missão crucial ao protagonista. A atuação recebeu elogios dos críticos e marcou a consolidação do ator no cenário internacional.

No mesmo ano, Wagner Moura também foi homenageado no Festival de Gramado. Em 2011, havia sido homenageado no Prêmio Braskem de Teatro. Esses reconhecimentos refletiam uma carreira consistente e em ascensão.