Voltou a treinar depois de muito tempo? Veja 6 cuidados para evitar sobrecarga

Retomar a academia depois de semanas ou meses sem treinar costuma vir acompanhado de entusiasmo — e da vontade de recuperar rapidamente o condicionamento e as cargas de antes. O problema é que músculos, tendões, articulações e o sistema cardiorrespiratório precisam de tempo para voltar a tolerar o esforço. Na musculação, em especial, tentar compensar a pausa com excesso de peso, séries ou frequência pode favorecer dor intensa, piorar a técnica e aumentar o risco de lesões.

Segundo Valdir Sathler, professor do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, a experiência anterior não elimina a necessidade de uma nova fase de adaptação. “A pessoa pode se lembrar das cargas que utilizava, mas o corpo já não apresenta necessariamente a mesma capacidade naquele momento. O retorno deve ser tratado como um recomeço: com atenção ao movimento, respeitando seus limites e progredindo gradualmente para uma recuperação adequada”, orienta.

As recomendações atuais para adultos incluem atividades de fortalecimento dos principais grupos musculares em pelo menos dois dias por semana. Evidências recentes também reforçam que, para saúde e condicionamento geral, a regularidade importa mais do que programas complexos ou sessões exaustivas.

A seguir, o especialista lista seis cuidados para retomar a musculação sem sobrecarregar o corpo.

1. Recomece com cargas menores

Não utilize como referência imediata o peso levantado antes da pausa. Nas primeiras sessões, escolha uma carga que permita executar todas as repetições com controle, amplitude confortável e postura adequada. “Se a técnica começa a se perder, o peso está acima do que o corpo consegue administrar com segurança naquele momento”, explica Valdir Sathler.

2. Reduza o volume no início

Além da carga, é preciso controlar o número de exercícios, séries e repetições. Um treino longo e cheio de movimentos novos aumenta o estresse acumulado. A orientação é começar com uma rotina simples, envolvendo os principais grupos musculares, e acrescentar volume aos poucos, conforme a resposta do corpo entre uma sessão e outra.

3. Priorize técnica e amplitude confortável

Agachamento, supino, remada e levantamento terra, por exemplo, exigem coordenação e estabilidade. Retome esses padrões com pouca carga, ajuste os aparelhos ao corpo e evite buscar amplitude à força. A supervisão de um profissional de Educação Física ajuda a adaptar os exercícios e a corrigir compensações. A avaliação fisioterapêutica também pode ser indicada quando houver dor, limitação de movimento ou histórico de lesão.

Aumentar o esforço gradualmente ajuda a preparar o corpo para os exercícios (Imagem: sergey kolesnikov | Shutterstock)

4. Faça aquecimento específico

Antes das séries principais, reserve alguns minutos para elevar gradualmente o esforço. Na musculação, isso pode incluir movimentos articulares confortáveis e séries preparatórias do próprio exercício, começando sem carga ou com peso leve. O aquecimento não deve cansar, mas preparar o gesto que será realizado.

5. Respeite a recuperação

Dias de descanso, sono adequado, hidratação e alimentação compatível com a rotina de treino fazem parte da adaptação. Evite repetir um treino intenso para o mesmo grupo muscular quando ainda houver dor importante, perda de força ou limitação de movimento. Alternar grupos musculares pode ajudar, mas não substitui a recuperação.

6. Diferencie desconforto de sinal de alerta

A dor muscular tardia pode surgir de 12 a 24 horas após um esforço pouco habitual e ficar mais intensa entre 24 e 72 horas. Porém, dor aguda durante o exercício, inchaço acentuado, hematoma, perda de função, fraqueza importante ou piora progressiva não devem ser normalizados. Dor incapacitante, inchaço intenso ou urina escura exigem avaliação médica.

Para Valdir Sathler, o melhor indicador de uma boa retomada não é sair da academia exausto, mas conseguir repetir o treino com qualidade ao longo das semanas. “Na musculação, evolução segura significa aumentar a exigência somente quando o movimento está bem executado e a recuperação acontece sem sinais preocupantes. Consistência gera mais resultado do que tentar inventar treinos mirabolantes buscando acelerar o processo”, diz o professor, que conclui afirmando: “o básico bem feito funciona”.

Por Luana Figueiredo