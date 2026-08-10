Volta às aulas: a bebida também faz parte da lancheira e merece ser planejada

Com a volta às aulas, pais e responsáveis retomam uma das tarefas mais frequentes da rotina: preparar a lancheira das crianças. Frutas, sanduíches e outros alimentos costumam ser escolhidos com atenção, mas a bebida também merece esse cuidado. Afinal, ela faz parte da refeição e pode contribuir tanto para a ingestão de líquidos quanto para a oferta de nutrientes ao longo do período escolar.

Embora a água seja a principal forma de hidratação e deva estar presente ao longo de todo o dia, outros alimentos e bebidas também contribuem para a ingestão diária de líquidos, vitaminas e minerais.

Durante aulas, brincadeiras e atividades físicas, muitas crianças acabam ingerindo menos líquidos do que o recomendado, já que nem sempre percebem a sede da mesma forma que os adultos. Nesse contexto, incluir a bebida no planejamento da lancheira, como sucos 100% fruta e água de coco em caixinha, ajuda a compor uma refeição equilibrada e favorece a construção de bons hábitos alimentares desde a infância.

“Ao montar a lancheira, é comum que a maior parte da atenção esteja voltada para os alimentos sólidos. No entanto, a bebida que acompanha a refeição, seja água ou outra opção adequada ao contexto de uma alimentação equilibrada, também merece ser planejada de acordo com a rotina e as preferências da criança. Quando pensamos na lancheira como um todo, conseguimos fazer escolhas mais variadas e nutricionalmente complementares”, explica Dra. Priscila Maximino, nutricionista especializada em nutrição do bebê, da criança e do adolescente e pesquisadora do Instituto PENSI – Hospital Infantil Sabará, em São Paulo.

Opções de bebida para acompanhar a lancheira

Entre as opções que podem acompanhar a lancheira, sucos 100% fruta e água de coco em caixinha contribuem para a ingestão de líquidos e apresentam perfis nutricionais diferentes. Enquanto os sucos 100% fruta fornecem nutrientes naturalmente presentes nas frutas, como vitaminas e compostos bioativos, a água de coco contém eletrólitos naturalmente presentes na bebida, como o potássio. Ambas podem fazer parte da lancheira, contribuindo para uma alimentação equilibrada e variada.

“Dependendo da fruta utilizada, podem contribuir para a ingestão de vitamina C, folato, potássio e compostos bioativos, como flavonoides e carotenoides, reconhecidos por sua ação antioxidante. Um copo (200 ml) de suco 100% de laranja, por exemplo, pode fornecer aproximadamente 80 a 100 mg de vitamina C, quantidade suficiente para atender e até superar a recomendação diária da maioria das crianças em idade escolar. Isso demonstra que, para crianças saudáveis, uma alimentação variada costuma ser suficiente para suprir as necessidades desse nutriente, sem necessidade de suplementação rotineira”, destaca a nutricionista.

Incentivando bons hábitos desde a infância

Na infância, conforme a Dra. Priscila Maximino, “criar bons hábitos alimentares também envolve ensinar a criança sobre a importância da hidratação. A água deve ser a principal bebida ao longo do dia, mas a escolha da bebida que acompanha a lancheira também merece planejamento, pois faz parte da refeição. Quando esse planejamento acontece dentro de uma alimentação equilibrada, a criança amplia seu repertório de sabores e tende a incorporar esses hábitos de forma mais natural”.

Na prática, pequenas escolhas podem ajudar a compor uma lancheira mais equilibrada e incentivar hábitos que acompanham a criança ao longo da vida.

Uma lancheira equilibrada combina alimentos de diferentes grupos e inclui uma bebida para acompanhar (Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock)

Como montar uma lancheira equilibrada na volta às aulas?

Segundo a Dra. Priscila Maximino, uma lancheira equilibrada combina alimentos de diferentes grupos e inclui uma bebida para acompanhar o período escolar.

Uma fruta: banana, maçã, uva, tangerina ou outras opções da preferência da criança;

banana, maçã, da preferência da criança; Uma bebida: além da água ao longo do dia, bebidas como sucos 100% fruta e água de coco em caixinha podem contribuir para diversificar a ingestão de líquidos durante o período escolar, trazendo praticidade para a rotina das famílias;

além da água ao longo do dia, bebidas como sucos 100% fruta e água de coco em caixinha podem contribuir para diversificar a ingestão de líquidos durante o período escolar, trazendo praticidade para a rotina das famílias; Uma fonte de proteína: queijos, iogurtes ou outras preparações que promovam maior saciedade;

queijos, iogurtes ou outras preparações que promovam maior saciedade; Hortaliças em formatos práticos: cenoura, pepino ou tomate-cereja, por exemplo, podem tornar seu consumo mais atrativo;

cenoura, pepino ou tomate-cereja, por exemplo, podem tornar seu consumo mais atrativo; Uma fonte de carboidrato: pães, bolinhos caseiros, tapiocas ou outras preparações que forneçam energia para as atividades escolares.

“Não existe uma lancheira única que funcione para todas as crianças. O mais importante é buscar equilíbrio, variar os alimentos e as bebidas ao longo da semana e adaptar as escolhas à realidade e às preferências de cada família. Dessa forma, hábitos saudáveis passam a fazer parte da rotina de maneira mais natural”, finaliza a nutricionista.

Por Gabriela Gimenes