Volta às aulas: 9 livros para crianças e educadores

- Atualizado: 26/01/26 11h36
Uma seleção de leituras que acolhe emoções, fortalece vínculos e inspira crianças, educadores e famílias no início do ano escolar (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Começar o ano letivo envolve muito mais do que cadernos novos. É tempo de adaptação e convivência, marcado por expectativas e pequenos desafios diários que atravessam a infância e a rotina escolar. Pensando nisso, reunimos livros que ajudam a viver esse período com mais leveza e sentido. São histórias e reflexões que estimulam o diálogo, a imaginação e o pensamento crítico, além de títulos voltados ao apoio de educadores e das famílias. Confira!

1. Brincadeira é coisa séria

Capa de livro com fundo laranja vibrante repleto de padrões étnicos e grafismos indígenas. O título "BRINCADEIRA é coisa séria" está escrito com letras estilizadas e irregulares. Abaixo, o subtítulo: "Jogos, histórias, memórias indígenas, quilombolas e caiçaras". Há pequenas ilustrações de objetos culturais e abelhas nos cantos.
“Brincadeira é coisa séria” defende o brincar como base da formação humana e dos vínculos afetivos (Imagem: Reprodução digital | Cortez Editora)

Resultado de um projeto da OSC Gaiato em parceria com a Fundação Abrinq, o livro organizado por Barbara Buck e Issaka Maïnassara Bano, publicado pela Cortez Editora, defende o brincar como parte fundamental da formação humana. A partir de vivências intergeracionais, a obra mostra como jogos, cantigas e invenções fortalecem vínculos e favorecem o desenvolvimento emocional e social. 

2. Vamos falar de inteligência artificial

Capa de livro com fundo preto. Do lado esquerdo, o perfil de um rosto humano formado por uma rede de pontos e conexões azuis brilhantes (estilo digital). Da "boca" desse rosto, saem diversas letras brancas flutuando. O título "VAMOS FALAR DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL" está em destaque em branco e azul. Na parte inferior, o texto: "100 perguntas para debater sua relação com a tecnologia".
“Vamos falar de inteligência artificial” propõe reflexões sobre os impactos da IA no cotidiano (Imagem: Reprodução digital | Matrix)

Este livro-caixinha® reúne 100 perguntas provocativas sobre como a inteligência artificial (IA) já impacta estudos, trabalho e decisões do dia a dia. Sem linguagem técnica, cada carta estimula reflexão crítica e uso consciente da IA. A obra, de Maria das Graças Cleophas, aborda temas como aprendizagem, criatividade, ética e uso responsável da tecnologia. Ideal para estudantes e educadores em tempos de transformação digital. Um convite a pensar antes de automatizar.

3. Me escuta? – Porque toda criança merece ser escutada, inclusive a que vive em você

Capa de livro com uma ilustração afetiva em estilo giz de cera. Uma menina pequena, de cabelos castanhos, olha para cima com expressão de expectativa enquanto abraça as pernas de um adulto (visto apenas da cintura para baixo). O fundo é azul texturizado. O título "Me escuta?" aparece em branco. Há um selo dourado de "Best Seller Amazon".
A obra “Me escuta? – Porque toda criança merece ser escutada, inclusive a que vive em você” destaca a importância de escutar verdadeiramente as crianças e de ouvir a criança interior (Imagem: Reprodução digital | Thelma Nascimento)

Neste livro sensível e profundo, a educadora Thelma Nascimento convida adultos a escutar verdadeiramente as crianças, inclusive a criança interior que todos carregam. A partir de histórias reais e práticas de escuta, a obra revela sentimentos que muitas vezes passam despercebidos. O foco está na construção de vínculos seguros, presença e acolhimento emocional. Uma leitura para transformar relações familiares. Porque escutar também é cuidar.

4. Por um currículo

Capa de livro minimalista com fundo cinza claro. À esquerda, há uma sequência vertical de retângulos coloridos (tons de cinza, amarelo, rosa e laranja) que parecem estar caindo como peças de dominó. À direita, o título "POR UM CURRÍCULO SEM FUNDAMENTOS" em letras marrons e laranjas, seguido pelo nome da autora "Alice Casimiro Lopes".
“Por um currículo” defende uma educação que reconheça a pluralidade e o inacabamento como parte do aprender (Imagem: Reprodução digital | Cortez Editora)

Ao questionar políticas educacionais que buscam padronizar o ensino e definir conteúdos “essenciais”, o livro propõe a escola como espaço de criação, diálogo e conflito. A obra defende uma educação que reconheça a pluralidade e o inacabamento como parte do aprender, em oposição a modelos centralizadores. Publicado pela Cortez Editora, o título reúne anos de pesquisa da doutora em Educação Alice Casimiro Lopes.

5. Hércules 2: Um herói (quase) comum em missão no Olimpo

Capa de livro com estilo de ilustração de quadrinhos. Um menino de cabelos brancos e camiseta vermelha está montado em um cavalo de madeira laranja, apontando para frente. Ele está posicionado entre duas colunas gregas brancas. O fundo tem um padrão de raios roxos e verdes. O título "HÉRCULES" aparece em letras pretas angulares no topo.
“Hércules 2: Um herói (quase) comum em missão no Olimpo” se transforma em uma aventura mitológica repleta de desafios, humor e amizade (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Nesta sequência da série juvenil escrita por Tom Vaughan, Hércules, filho de Zeus, encara uma excursão escolar à Grécia que sai completamente do esperado: nesta jornada ele encontra deuses misteriosos e provas inspiradas na mitologia clássica. Narrada em formato de diário e acompanhada por ilustrações bem-humoradas, a história publicada pela VR Editora mistura aventura e cotidiano escolar enquanto o protagonista descobre que coragem, amizade e lealdade podem definir um herói.

6. Abigail e o grande recomeço

Capa de livro ilustrada com fundo amarelo claro. Uma menina de cabelos longos e escuros está sentada no chão, cercada por livros e lembretes coloridos (post-its). Ela segura uma caneta e escreve em um dos papéis. O título "Abigail" está em destaque no topo em letras roxas, seguido por "e o Grande Recomeço". Há pequenos desenhos ao redor, como um golfinho e estrelas.
O livro “Abigail e o grande recomeço” narra a experiência de uma menina que enfrenta expectativas e confusões em seu primeiro dia em uma nova escola (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Abigail, uma menina de 9 anos cheia de imaginação enfrenta seu primeiro dia em uma nova escola. Animada para fazer amigos, acredita que suas brincadeiras vão conquistar todo mundo. Seu maior sonho é compartilhar o incrível Centro de Aventuras que ganhará dos pais com seus novos colegas. Porém, o que parecia um começo perfeito logo se transforma em uma grande confusão. Escrito por Bethany McIlrath e publicado no Brasil pela Editora Mundo Cristão. 

7. 1, 2, 3, vamos contar?

Capa de livro infantil com fundo de céu azul e nuvens brancas. No topo, os números "1", "2" e "3" aparecem em cores vibrantes (amarelo, rosa e verde). Logo abaixo, o título "VAMOS CONTAR?". No centro, três mãos com diferentes tons de pele fazem os sinais dos números: uma mão amarela levanta um dedo, uma mão marrom levanta dois dedos e uma mão rosa levanta três dedos.
“1, 2, 3, vamos contar?” apresenta os números por meio de rimas e ilustrações, incentivando a aprendizagem da matemática de forma lúdica (Imagem: Reprodução digital | Caminho Suave)

Quantos barquinhos navegam pelo mar? E quantos passarinhos no céu a voar? Repleto de ilustrações coloridas e rimas divertidas, este livro vai introduzir os pequenos no universo dos números e ensiná-los a contar de forma lúdica e descontraída. Com essa publicação da Caminho Suave, a autora Maíra Lot Micales propõe aos pais e professores driblar o famoso medo de matemática.

8. Para Norberto, tá tudo certo 

Capa de livro infantil com fundo azul. No centro, um tamanduá-bandeira estilizado usa uma bermuda colorida com estampa de flores. Ao fundo, outros tamanduás menores caminham entre árvores verdes. O título "PARA NORBERTO, TÁ TUDO CERTO" está escrito em letras amarelas e brancas no topo.
“Para Norberto, tá tudo certo” mostra como um tatu otimista ajuda as crianças a reconhecerem seus sentimentos e a lidarem melhor com os desafios (Imagem: Reprodução digital | Ciranda na Escola)

Muitas vezes acreditamos que situações impedem nossas ações. Ficamos paralisados sem saber o que fazer e como fazer. Para a volta às aulas, um momento de grande tensão, as crianças podem conhecer o Norberto, o tatu que vê tudo certo. Ele consegue ver um lado bom mesmo diante de um desafio. Publicada pela Ciranda na Escola, a obra da psicopedagoga Iara Mastine ensina aos pequenos como olhar para seus sentimentos e viver de acordo com sua intuição.

9. A corujinha que tinha medo do escuro

Capa de livro com temática noturna. Uma pequena coruja marrom, usando óculos vermelhos e uma touca de dormir estrelada, está sentada em um galho de árvore. Ao lado dela, um ratinho cinza sorridente aponta para o céu. O fundo é azul marinho com estrelas e o título aparece em letras verde-água: "A corujinha que tinha medo do escuro".
“A corujinha que tinha medo do escuro” conta a história de Lili, que embarca em uma jornada sobre coragem, pertencimento e superação dos medos (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Lili é uma corujinha que tem medo da noite, após se machucar ao cair de uma árvore. Para fugir do escuro, ela passa a acreditar que existe um lugar onde o sol nunca se apaga. Ao lado de Ratito, seu fiel amigo, embarca em uma aventura cheia de descobertas e encontros especiais. A obra de Maria A. Martin, publicada pela Editora Mundo Cristão, acompanha essa jornada sensível sobre coragem, pertencimento e a descoberta.

Por Ana Paula Gonçalves

