Você oferece frutas ao seu cachorro? Veja 6 erros para evitar

Oferecer frutas aos cães como petiscos é um hábito cada vez mais comum entre tutores que buscam alternativas naturais para variar a alimentação dos animais. Embora algumas frutas possam fazer parte da rotina alimentar dos pets, é importante lembrar que nem todas são seguras e que a quantidade, a forma de preparo e as condições de saúde do cachorro devem ser consideradas.

Segundo Thiago Ramos Pinto, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, frutas como maçã, banana, melancia e mamão podem ser oferecidas a muitos cães saudáveis, desde que em pequenas porções e com os cuidados necessários. Entretanto, erros aparentemente simples podem provocar engasgos, desconfortos gastrointestinais e até intoxicações graves.

“Antes de oferecer frutas, os tutores devem verificar se o alimento é seguro para a espécie, higienizá-lo adequadamente e retirar sementes, caroços, cascas rígidas e outras partes que possam representar riscos. Também é importante respeitar a quantidade recomendada e observar possíveis alterações após o consumo”, alerta.

Ele explica ainda que vômitos persistentes, diarreia intensa, fraqueza, tremores, dificuldade para respirar ou sinais de engasgo exigem avaliação veterinária imediata. “Em situações de ingestão de alimentos potencialmente tóxicos, como uvas, uvas-passas ou produtos com xilitol, não se deve esperar o aparecimento de sintomas para buscar atendimento”, ressalta.

A seguir, Thiago Ramos Pinto lista seis erros que devem ser evitados ao incluir frutas na alimentação dos cães. Confira!

1. Oferecer qualquer fruta por acreditar que todas são saudáveis

Um dos principais equívocos é imaginar que, por serem naturais e benéficas para os seres humanos, todas as frutas também são seguras para os animais. Uvas e uvas-passas, por exemplo, podem provocar lesão renal aguda em cães, mesmo em pequenas quantidades, e não existe uma dose considerada segura. Por isso, é fundamental verificar quais alimentos são permitidos antes de oferecê-los. Caso o animal ingira, o atendimento veterinário deve ser procurado imediatamente, mesmo que o pet não apresente sintomas.

2. Não retirar sementes, caroços e partes inadequadas

Oferecer frutas inteiras ou sem retirar determinadas partes pode representar riscos. Sementes de maçã contêm compostos que podem liberar substâncias tóxicas quando mastigadas em quantidade suficiente, enquanto caroços de pêssego, ameixa e cereja podem provocar engasgos ou obstruções gastrointestinais. Cascas muito rígidas, como as de melancia, também podem ser difíceis de digerir. O ideal é oferecer apenas a polpa segura, em pedaços adequados ao porte do animal.

3. Exagerar na quantidade oferecida

Mesmo frutas consideradas seguras podem causar problemas quando consumidas em excesso. Por conterem açúcares naturais e fibras, grandes porções podem provocar diarreia, gases e desconforto abdominal, além de contribuir para o excesso de calorias na alimentação.

Como orientação geral, todos os petiscos somados não devem ultrapassar aproximadamente 10% das calorias diárias do cão, salvo recomendação veterinária específica. As frutas não devem substituir uma alimentação completa e balanceada.

Frutas em conserva, geleias e sobremesas industrializadas podem conter grandes quantidades de açúcar e ingredientes prejudiciais à saúde do animal (Imagem: New África | Shutterstock)

4. Oferecer frutas com açúcar, caldas ou outros ingredientes

Frutas em conserva, sobremesas industrializadas, geleias e preparações adoçadas não são boas opções de petiscos para cães. Esses produtos podem conter grandes quantidades de açúcar e ingredientes prejudiciais à saúde animal.

O xilitol, adoçante presente em alguns alimentos industrializados, é especialmente perigoso, pois pode provocar queda grave da glicose e lesões no fígado. Sempre que uma fruta for oferecida, a preferência deve ser pela versão fresca, higienizada e sem adição de açúcar ou outros ingredientes.

5. Ignorar as condições de saúde do animal

Nem todos os cães apresentam as mesmas necessidades nutricionais. Animais com obesidade, diabetes, doenças gastrointestinais ou que seguem dietas terapêuticas podem precisar de restrições específicas. Mesmo frutas consideradas seguras podem não ser adequadas em determinadas situações. Por isso, antes de introduzir novos petiscos na rotina de um cão com alguma condição de saúde, é importante conversar com o médico-veterinário.

6. Oferecer pedaços grandes ou introduzir várias frutas ao mesmo tempo

O tamanho e a forma de apresentação dos alimentos também fazem diferença. Pedaços grandes podem provocar engasgos, especialmente em cães pequenos, idosos ou que costumam engolir alimentos rapidamente. Além disso, introduzir diferentes frutas simultaneamente dificulta identificar qual delas provocou uma possível reação adversa. O ideal é começar com pequenas quantidades de uma fruta segura por vez, observar a tolerância do animal e oferecer pedaços compatíveis com seu porte e capacidade de mastigação.

As frutas podem funcionar como petiscos ocasionais e contribuir para variar a experiência alimentar dos cães, mas não são indispensáveis à dieta. Uma alimentação completa e balanceada, adequada à idade, ao porte e às condições de saúde do animal, continua sendo a principal recomendação para preservar seu bem-estar.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos