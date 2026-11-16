Diante de um incômodo, a primeira reação costuma ser procurar uma solução rápida. Mas acrescentar cosméticos, mudar radicalmente a alimentação ou tentar ficar o dia inteiro com a coluna reta pode não funcionar. Abaixo, especialistas explicam por que algumas atitudes aparentemente saudáveis merecem ser revistas.

1. Comprar mais cosméticos não é cuidar melhor da pele

Quando aparecem espinhas ou irritações, aumentar a quantidade de produtos pode piorar a sensibilidade da pele. Sono, estresse e hábitos cotidianos também precisam entrar na avaliação. “A pele não funciona de maneira isolada. Sono inadequado, estresse persistente e alterações nos hábitos podem interferir no equilíbrio cutâneo e agravar doenças que já existiam”, explica Angélica Pimenta, dermatologista e tricologista.

2. Ficar imóvel não garante uma boa postura

Passar horas tentando manter as costas retas pode gerar desconforto. Alternar posições e fazer pausas é mais útil do que buscar uma postura rígida. “Não existe uma posição perfeita que possa ser mantida durante oito ou dez horas sem desconforto. O corpo precisa de movimento”, orienta Maurício Raffaelli, ortopedista especialista em ombro e cotovelo.

No caso das fibras, a constância ao longo da semana vale mais do que uma grande quantidade consumida em um único dia (Imagem: marilyn barbone | Shutterstock)

3. Exagerar nas fibras não resolve a prisão de ventre

Aumentar bruscamente o consumo de fibras pode causar desconforto, especialmente sem hidratação suficiente. A constância é mais importante do que uma mudança radical. “Não adianta consumir uma grande quantidade de fibras em um único dia e manter uma alimentação pobre em vegetais durante o restante da semana. O ideal é aumentar o consumo gradualmente e observar como o organismo responde”, ressalta Lorena Willers Coutinho, coloproctologista.

4. Lavar menos o cabelo não é regra universal

Evitar lavagens por medo de danificar os fios pode não ser adequado para quem transpira muito ou tem o couro cabeludo oleoso. “Não existe uma regra universal de quantas vezes o cabelo deve ser lavado. Pessoas que transpiram muito e apresentam o couro cabeludo excessivamente oleoso precisam de lavagens mais frequentes”, afirma a médica Karla Fonseca.

5. Fazer pausas não elimina uma rotina de trabalho nociva

Alongamentos e exercícios de respiração ajudam, mas não substituem mudanças quando há cobranças excessivas no trabalho. “Não basta orientar o funcionário a respirar melhor ou fazer alongamentos se ele continua submetido a uma rotina de pressão excessiva”, destaca Selma Cosso, fisioterapeuta integrativa.

A lição é simples: antes de insistir em uma solução, vale investigar a origem do problema. Sintomas persistentes devem ser avaliados por um profissional de saúde.

Por Sarah Carvalho