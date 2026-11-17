A rotina corrida faz com que muitas pessoas transformem as refeições em uma tarefa rápida, realizada entre compromissos ou diante de telas. Comer depressa, mastigar pouco e não prestar atenção ao que está no prato são hábitos comuns, mas que podem trazer consequências para a digestão e o bem-estar. Além de favorecer o consumo de grandes quantidades de alimentos, isso pode contribuir para desconfortos gastrointestinais.

De acordo com Wagner dos Reis, coordenador do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a velocidade com que uma pessoa come influencia o processo digestivo e a percepção de saciedade. Quando a refeição acontece muito rapidamente, o organismo pode não ter tempo suficiente para sinalizar que já recebeu uma quantidade adequada de alimentos, o que favorece a ingestão excessiva e pode aumentar a sensação de estômago cheio.

O que acontece quando comemos rápido demais?

A digestão começa na boca, onde a mastigação fragmenta os alimentos e os mistura à saliva, facilitando as etapas seguintes do processo digestivo. Quando a pessoa come muito rápido, tende a mastigar menos, fazendo com que pedaços maiores de alimentos cheguem ao estômago. Isso pode exigir um trabalho maior do sistema digestivo e contribuir para a sensação de desconforto.

Outro aspecto importante é a entrada de ar durante a alimentação. Comer depressa, falar enquanto mastiga ou engolir os alimentos sem triturá-los adequadamente pode aumentar a quantidade de ar deglutida, favorecendo sintomas como arrotos e sensação de estufamento.

“Quando a pessoa come muito rápido, geralmente não mastiga os alimentos de maneira adequada e pode ingerir uma quantidade maior do que realmente precisa. Além disso, a mastigação é uma etapa importante da digestão, pois prepara o alimento para o processamento no estômago e no intestino. Por isso, desacelerar durante as refeições pode ajudar a reduzir alguns desconfortos”, explica Wagner dos Reis.

O nutricionista destaca ainda que a percepção de saciedade depende de mecanismos fisiológicos que envolvem sinais enviados pelo sistema digestivo ao cérebro. Como esses sinais não são instantâneos, comer em poucos minutos pode dificultar o reconhecimento de que o organismo já está satisfeito, aumentando a possibilidade de exageros.

Comer em um ambiente tranquilo e dedicar atenção ao prato são medidas que ajudam a desacelerar a alimentação (Imagem: Shift Drive | Shutterstock)

Como mudar o ritmo das refeições e evitar o desconforto?

Adotar pequenas mudanças no comportamento alimentar pode ajudar a melhorar a relação com a comida e tornar as refeições mais confortáveis. Uma das principais recomendações é reservar tempo suficiente para comer, evitando realizar a refeição com pressa ou enquanto se executam outras atividades.

Mastigar com calma, apoiar os talheres entre algumas garfadas e prestar atenção à textura, ao sabor e à quantidade de alimentos são estratégias simples que ajudam a diminuir a velocidade da alimentação. Também é importante evitar longos períodos sem comer, quando possível, já que a fome excessiva pode levar a refeições mais aceleradas e volumosas.

“Não é necessário estabelecer um número rígido de mastigações para cada alimento, mas é importante respeitar o tempo necessário para triturá-lo e perceber a saciedade. Comer com atenção, devagar, sem distrações e em um ambiente mais tranquilo, ajuda a reconhecer melhor os sinais do próprio corpo”, orienta Wagner dos Reis.

Fique atento a outros sinais

Ele ressalta que o desconforto frequente após as refeições não deve ser atribuído automaticamente à velocidade da alimentação. Sintomas persistentes, como dor abdominal, azia, náuseas, distensão e sensação de digestão muito lenta, podem estar relacionados a diferentes condições gastrointestinais e precisam ser avaliados por um profissional de saúde.

Assim, embora desacelerar a alimentação seja uma medida importante para favorecer a digestão e a percepção de saciedade, observar a frequência e a intensidade dos sintomas é fundamental. Quando o desconforto se torna recorrente, a investigação da causa é o caminho mais adequado para orientar o tratamento.

Por Luana Figueiredo