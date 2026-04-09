Vitaminas pós-treino: 4 receitas caseiras ricas em proteínas 

Depois do treino, o corpo precisa de nutrientes que favoreçam a recuperação muscular e a reposição de energia. Investir em opções práticas e ricas em proteínas é essencial para auxiliar na reconstrução dos tecidos e reduzir o cansaço. As vitaminas caseiras surgem como uma alternativa eficiente, combinando ingredientes nutritivos, preparo rápido e excelente digestibilidade — ideais para quem busca otimizar os resultados sem abrir mão do sabor.

A seguir, veja 4 receitas caseiras ricas em proteínas para o pós-treino!

1. Vitamina proteica de manga com kiwi

Ingredientes

1/2 manga descascada e cortada em cubos

1 kiwi descascado e fatiado

descascado e fatiado 200 ml de leite vegetal

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de sopa de aveia em flocos

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite vegetal, a manga, o kiwi, o whey protein e a aveia. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione gelo e bata novamente até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.

2. Vitamina proteica de maçã com morango

Ingredientes

1 maçã picada

1 xícara de chá de morango

200 ml de leite de soja

1 colher de chá de mel

1 scoop de whey protein sabor morango

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de abacate com banana (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)



3. Vitamina proteica de abacate com banana

Ingredientes

1/2 abacate picado

picado 1 banana picada

200 ml de leite de aveia

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de chá de mel

Pedaços de abacate e banana para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite de aveia, o abacate, a banana, o whey protein e o mel. Bata até obter uma textura cremosa e uniforme. Decore com os pedaços de banana e abacate e sirva em seguida.

4. Vitamina proteica de mamão com pera

Ingredientes

1 xícara de chá de mamão picado

picado 1 pera picada

200 ml de leite desnatado

1 scoop de whey protein de baunilha

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.