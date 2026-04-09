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Vitaminas pós-treino: 4 receitas caseiras ricas em proteínas 

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 09/04/26 15h36
Vitamina proteica de manga com kiwi (Imagem: NADKI | Shutterstock)

Depois do treino, o corpo precisa de nutrientes que favoreçam a recuperação muscular e a reposição de energia. Investir em opções práticas e ricas em proteínas é essencial para auxiliar na reconstrução dos tecidos e reduzir o cansaço. As vitaminas caseiras surgem como uma alternativa eficiente, combinando ingredientes nutritivos, preparo rápido e excelente digestibilidade — ideais para quem busca otimizar os resultados sem abrir mão do sabor.

A seguir, veja 4 receitas caseiras ricas em proteínas para o pós-treino!

1. Vitamina proteica de manga com kiwi

Ingredientes

  • 1/2 manga descascada e cortada em cubos
  • 1 kiwi descascado e fatiado
  • 200 ml de leite vegetal
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite vegetal, a manga, o kiwi, o whey protein e a aveia. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione gelo e bata novamente até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida. 

2. Vitamina proteica de maçã com morango

Ingredientes

  • 1 maçã picada
  • 1 xícara de chá de morango
  • 200 ml de leite de soja
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 scoop de whey protein sabor morango

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de abacate com banana servido em copo de vidro com canudinho branco com listras laranja e abacate cortado ao meio e banana em rodelas ao lado em fundo preto
Vitamina proteica de abacate com banana (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)

3. Vitamina proteica de abacate com banana

Ingredientes

  • 1/2 abacate picado
  • 1 banana picada
  • 200 ml de leite de aveia
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de chá de mel
  • Pedaços de abacate e banana para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite de aveia, o abacate, a banana, o whey protein e o mel. Bata até obter uma textura cremosa e uniforme. Decore com os pedaços de banana e abacate e sirva em seguida.

4. Vitamina proteica de mamão com pera

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado 
  • 1 pera picada
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 scoop de whey protein de baunilha

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

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