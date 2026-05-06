Vitaminas caseiras: 5 receitas ricas em fibras para o dia a dia

As vitaminas caseiras são uma ótima maneira de incluir mais fibras na rotina. Esses nutrientes são essenciais para a saúde do sistema digestivo, pois ajudam a regular o intestino, aumentam a sensação de saciedade e contribuem para o controle do colesterol e da glicemia.

Além disso, o consumo regular de fibras está associado à prevenção de doenças cardiovasculares e ao bom funcionamento do metabolismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

Por isso, abaixo, confira como preparar receitas de vitaminas ricas em fibras para o dia a dia!

1. Vitamina de mamão, banana, granola e aveia

Ingredientes

1 fatia de mamão formosa

1 banana cortada em rodelas

1 colher de sopa de granola

1 colher de sopa de farelo de aveia

200 ml de leite gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o mamão com a banana, a granola, o farelo de aveia e o leite até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

2. Vitamina de abacate com cacau e chia

Ingredientes

Polpa de 1/2 abacate

200 ml de leite gelado

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o abacate com o leite, o cacau em pó e a chia até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

3. Vitamina de açaí com linhaça

Ingredientes

1 polpa de açaí congelada

1 banana cortada em rodelas

200 ml de leite de amêndoas gelado

1 colher de sopa de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a polpa de açaí com a banana, o leite de amêndoas e a linhaça até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de ameixa seca e aveia (Imagem: Alieva Liubov | Shutterstock)

4. Vitamina de ameixa seca e aveia

Ingredientes

1 maçã picada e sem sementes

3 ameixas secas sem caroço

sem caroço 1 colher de sopa de aveia em flocos

200 ml de leite de amêndoas gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a maçã com as ameixas, a aveia em flocos e o leite de amêndoas até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

5. Vitamina de frutas vermelhas, aveia e semente de abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

vermelhas congeladas 1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de semente de abóbora sem casca

200 ml de leite de amêndoas gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as frutas vermelhas com a aveia em flocos, a semente de abóbora e o leite de amêndoas até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.