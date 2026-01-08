Variedades

Vitaminas caseiras: 11 receitas proteicas para aumentar a massa muscular

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 08/01/26 18h06
Vitamina de morango com banana e aveia (Imagem: natashamam | Shutterstock)
Vitamina de morango com banana e aveia (Imagem: natashamam | Shutterstock)

As vitaminas caseiras são uma excelente opção para quem deseja aumentar a massa muscular de forma prática e saudável. Preparadas com ingredientes naturais, como frutas, leite, proteínas em pó, sementes e oleaginosas, fornecem os nutrientes essenciais para a recuperação e o crescimento dos músculos após exercícios.

A seguir, confira receitas de vitaminas simples e gostosas para melhorar o resultado do seu treino! 

1. Vitamina de morango com banana e aveia 

Ingredientes 

  • 10 morangos
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas 
  • 400 ml de leite de soja gelado 
  • 1 colher de sopa de farinha de aveia 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os morangos, a banana e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida. 

2. Vitamina de banana com leite de amêndoas 

Ingredientes 

  • 300 ml de leite de amêndoas gelado
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas 
  • 1 colher de chá de cacau em pó
  • 1 colher de chá de pasta de amendoim integral

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas e as bananas e bata até ficar homogêneo. Adicione o cacau em pó e a pasta de amendoim e bata até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Copo de vidro com vitamina de maçã e canela com maçã e canela ao lado
Vitamina de maçã com canela e aveia (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

3. Vitamina de maçã com canela e aveia

Ingredientes

  • 1 maçã descascada e cortada em cubos
  • 300 ml de leite desnatado gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

4. Vitamina de mamão e banana

Ingredientes 

  • 600 ml de leite de amêndoas gelado
  • Polpa de 1 mamão
  • 3 bananas descascadas e cortadas em rodelas 
  • 2 colheres de sopa de leite em pó 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o mamão e s bananas e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite em pó e bata para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

5. Vitamina de açaí com aveia

Ingredientes

  • 100 g de polpa de açaí
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • Água a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Dois copos com vitamina de abacate decorados com folhas de hortelã em cima de uma mesa de madeira
Vitamina de abacate com iogurte (Imagem: denio109 | Shutterstock)

6. Vitamina de abacate com iogurte

Ingredientes 

  • Polpa de 1 abacate picada  
  • 250 ml de leite de soja gelado
  • 250 g de iogurte natural gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos 

Modo de preparo 

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o leite de soja, o iogurte e a aveia e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida. 

7. Vitamina de batata-doce e leite de coco

Ingredientes 

  • 100 g de batata-doce descascada e cozida 
  • 200 ml de leite de coco gelado
  • 1 colher de sopa de sementes de chia 
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione as sementes de chia e as pedras de gelo e bata para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida. 

8. Vitamina de frutas vermelhas com whey

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
  • 2 colheres de sopa de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Copo de vidro com vitamina de manga e canudo branco. o copo está em prato branco com manga cortada e folhas de hortelã
Vitamina de manga com coco (Imagem: Civil | Shutterstock)

9. Vitamina de manga com coco

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de manga madura picada
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1/2 colher de chá de gengibre ralado
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga, o leite de coco, o whey protein, o mel e o gengibre. Bata os ingredientes até obter uma mistura homogênea e cremosa. Adicione o gelo e bata até atingir a textura desejada. Sirva em seguida.

10. Vitamina de chocolate com amêndoas

Ingredientes

  • 200 ml de leite de amêndoas
  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 5 amêndoas torradas e sem sal
  • 1 colher de chá de mel
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o whey protein, o cacau em pó e as amêndoas. Bata os ingredientes por cerca de 1 minuto, até obter uma mistura homogênea. Adicione o mel e o gelo. Bata novamente até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.

11. Vitamina de café com cacau

Ingredientes

  • 200 ml de café coado gelado
  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 100 ml de leite de aveia
  • 1 colher de chá de mel
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o café, o whey protein, o cacau em pó, o leite e o mel. Bata bem todos os ingredientes por cerca de 1 minuto, até formar uma mistura homogênea e cremosa. Acrescente o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google