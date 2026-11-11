Vitamina caseira rica em proteínas: aprenda essa receita para ajudar na recuperação muscular

Depois do treino, o corpo precisa de nutrientes para recuperar a energia e reconstruir as fibras musculares. Nesse processo, a alimentação desempenha um papel importante. Para facilitar a rotina, é possível apostar em vitaminas caseiras ricas em proteínas, que combinam ingredientes nutritivos e preparo fácil. Abaixo, confira uma receita com banana, amendoim e aveia, que une sabor e cremosidade!

Vitamina de banana com pasta de amendoim e aveia (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

Vitamina de banana com pasta de amendoim e aveia

Ingredientes

1 banana madura

200 ml de leite integral

2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral

2 colheres de sopa de amendoim torrado sem sal

sem sal 2 colheres de sopa de aveia em flocos

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, o leite integral, a pasta de amendoim, o amendoim torrado e a aveia. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente as pedras de gelo e bata novamente até triturar completamente. Transfira a vitamina para um copo e finalize com um pouco de amendoim e um fio de pasta de amendoim por cima. Sirva em seguida.