Vitamina caseira: 4 receitas ricas em proteína vegetal para melhorar o ganho de massa muscular

Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 25/05/26 15h06
Vitamina de manga com chia e aveia (Imagem: Joanna Lawniczak | Shutterstock)

As vitaminas são excelentes opções para inserir mais frutas na rotina de forma prática, saborosa e nutritiva. Além de contribuírem para o consumo diário de vitaminas, minerais e fibras, elas podem ser preparadas com ingredientes ricos em proteínas vegetais. Dessa maneira, a bebida se torna ainda mais completa e pode auxiliar no ganho de massa muscular, especialmente quando aliada à prática de atividades físicas e a uma alimentação equilibrada.

A seguir, veja 4 receitas de vitaminas ricas em proteína vegetal!

1. Vitamina de manga com chia e aveia

Ingredientes

  • 1 manga madura picada
  • 200 ml de leite vegetal gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de chia
  • 1 pedaço de coco seco

Modo de preparo

Coloque a manga, o coco, o leite vegetal, a aveia e a chia no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

2. Vitamina de maçã com canela, aveia e tahine

Ingredientes

  • 1 maçã picada
  • 200 ml de leite vegetal
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de tahine
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a maçã, o leite vegetal, a aveia, o tahine e a canela no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar cremosa e homogênea. Acrescente gelo e bata rapidamente novamente. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com tofu (Imagem: Katrin Primak | Shutterstock)

3. Vitamina de morango com tofu

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de morango picado
  • 100 g de tofu macio
  • 200 ml de leite vegetal
  • 1 banana madura
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque os morangos, o tofu, o leite vegetal e a banana no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente gelo e bata rapidamente novamente. Sirva em seguida.

4. Vitamina de abacate com cacau e semente de girassol

Ingredientes

  • 1/2 abacate maduro
  • 250 ml de leite de soja
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 2 colheres de sopa de semente de girassol
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque o abacate, o leite de soja, o cacau em pó e as sementes de girassol no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma bebida cremosa e homogênea. Acrescente gelo e bata rapidamente novamente. Sirva em seguida.

