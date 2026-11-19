Afastar o celular para ler uma mensagem costuma ser um dos primeiros sinais da presbiopia, conhecida como vista cansada. A partir dos 40 anos, o cristalino, a lente natural do olho, perde aos poucos a capacidade de ajustar o foco para perto. Mesmo quem continua enxergando bem de longe pode começar a depender dos óculos para ler. A partir daí, surge uma dúvida: é possível voltar a fazer tudo sem eles?

Segundo Bruno Moreira, oftalmologista e diretor técnico do Eye Laser Centro Cirúrgico, a independência dos óculos é possível em casos selecionados. A avaliação começa por entender o que a paciente precisa enxergar de perto, de longe e na distância intermediária. “Quando uma paciente fala em independência dos óculos, procuro entender em quais atividades do dia a dia ela gostaria de não depender deles. Ler no celular e trabalhar diante do computador, por exemplo, exigem foco em distâncias diferentes”, explica.

O que define a possibilidade de ficar sem óculos?

Enxergar bem para dirigir, ler no celular e trabalhar no computador exige foco em distâncias diferentes. Quem busca independência dos óculos em todas essas atividades precisa avaliar, junto ao oftalmologista, quais distâncias cada procedimento pode atender. A consulta também considera a saúde da córnea, da retina e do cristalino. O olho seco, por exemplo, pode provocar oscilações na visão e interferir nas medidas usadas para planejar a cirurgia.

A rotina ajuda a definir o que precisa ser avaliado. Ler letras pequenas, costurar e dirigir à noite são situações que exigem qualidades diferentes da visão. “Para quem dirige à noite com frequência, a possibilidade de perceber halos em torno dos faróis precisa entrar na conversa”, diz Bruno Moreira.

A escolha entre cirurgia a laser e lentes intraoculares depende das condições dos olhos e das necessidades visuais de cada paciente (Imagem: Moon Safari | Shutterstock)

Cirurgia a laser e lentes intraoculares

A cirurgia refrativa a laser modifica o formato da córnea. Quando o laser é utilizado apenas para corrigir o grau de longe, a dificuldade para ler causada pela presbiopia pode persistir. Por isso, quem deseja ficar sem óculos também para perto precisa discutir quais distâncias a estratégia proposta consegue atender.

Na cirurgia com lente intraocular, o cristalino é substituído por uma lente artificial. Quando há indicação para essa cirurgia, as lentes multifocais podem ser consideradas por oferecerem foco em diferentes distâncias. A possibilidade de realizar as atividades do dia a dia sem óculos depende das condições dos olhos e do resultado de cada paciente.

O que perguntar antes de decidir?

Quem tem como objetivo ficar sem óculos pode levar à consulta uma lista das tarefas em que deseja enxergar com autonomia. Isso ajuda a fazer perguntas concretas: com a opção proposta, vou conseguir ler no celular, trabalhar no computador e dirigir sem óculos? Qual dessas atividades ainda podem exigir correção? Existe chance de halos ou ofuscamento à noite?

As respostas ajudam a avaliar se a independência dos óculos é um objetivo realista para aquela paciente e se a qualidade de visão esperada atende à rotina dela.

Por Carolina Lara