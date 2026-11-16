Presente em muitas cozinhas, o vinagre de álcool também pode ser aproveitado em algumas tarefas domésticas. Sua composição ácida ajuda a soltar determinados resíduos, facilitar a remoção de ferrugem e auxiliar na limpeza de diferentes superfícies. Além disso, pode ser um recurso útil para amenizar odores desagradáveis em alguns ambientes.

Apesar da versatilidade, é importante saber como utilizar o produto corretamente. Nem todos os materiais são compatíveis com a acidez do vinagre, e algumas misturas caseiras podem prejudicar móveis, pisos e utensílios. Por isso, antes de começar a limpeza, confira as recomendações para cada aplicação!

1. Remover manchas de ferrugem

O vinagre de álcool pode auxiliar na remoção da ferrugem de pequenos objetos e ferramentas de ferro ou aço. Sua acidez contribui para soltar os resíduos que se formam na superfície do metal. Para aproveitar essa propriedade, misture partes iguais de vinagre de álcool e água em um recipiente de plástico ou vidro. Coloque os objetos enferrujados na solução e deixe agir, verificando periodicamente o estado das peças. Em casos de ferrugem mais persistente, o tempo de imersão pode variar e chegar a aproximadamente 24 horas.

Depois, esfregue delicadamente a superfície com uma escova apropriada ou palha de aço, enxágue bem e seque completamente. No caso de ferramentas, uma fina camada de óleo protetor pode ajudar a evitar o reaparecimento da ferrugem.

Não utilize esse método indiscriminadamente em peças de alumínio, cobre, objetos cromados ou facas, pois a acidez do produto pode comprometer determinados metais e acabamentos.

2. Limpeza de vidros e janelas

O vinagre de álcool também pode ajudar na limpeza dos vidros, principalmente na remoção de marcas e resíduos superficiais. Para preparar a solução, misture uma parte de vinagre de álcool com três partes de água. Umedeça um pano macio no líquido e passe sobre o vidro, distribuindo a mistura uniformemente. Depois, utilize outro pano limpo e seco para retirar o excesso de umidade e evitar marcas.

Caso a superfície esteja muito engordurada, faça primeiro a limpeza com detergente neutro diluído em água, enxágue e só depois utilize a solução de vinagre. Evite misturar diferentes produtos de limpeza no mesmo recipiente.

Alguns pisos permitem o uso de vinagre de álcool, desde que sejam compatíveis com produtos ácidos (Imagem: zoff | Shutterstock)

3. Limpeza de alguns tipos de piso

O vinagre de álcool pode ser utilizado na limpeza de determinados revestimentos, desde que o fabricante autorize o contato com produtos ácidos.

Em pisos vinílicos, de linóleo e cerâmicos, por exemplo, confira primeiro as orientações de conservação. Quando o uso for permitido, dilua uma pequena quantidade de vinagre em água e passe um pano bem torcido sobre a superfície. Finalize com um pano limpo e seco, sem deixar o líquido acumulado no chão.

Em superfícies de madeira, mármore, granito e outras pedras naturais, a acidez pode comprometer o acabamento, provocar manchas e retirar o brilho. Nesses casos, prefira produtos específicos para o material.

4. Amenizar o mau cheiro das lixeiras

Os resíduos acumulados nas lixeiras podem provocar odores desagradáveis, mesmo quando o lixo é retirado regularmente. Para ajudar a amenizar o problema, o vinagre de álcool pode ser utilizado como auxiliar na limpeza do recipiente.

Primeiro, retire todo o lixo e os resíduos que estiverem no interior do balde. Em seguida, borrife uma pequena quantidade de vinagre de álcool nas partes interna e externa da lixeira. Esfregue com um pano ou uma esponja apropriada e finalize lavando com água e detergente neutro. Enxágue bem e deixe secar completamente antes de colocar um novo saco de lixo.

5. Limpeza de panelas queimadas

Quando os alimentos ficam grudados no fundo da panela, a remoção dos resíduos pode exigir um pouco mais de esforço. Em panelas de aço inoxidável, o vinagre de álcool pode auxiliar nesse processo. Para isso, coloque partes iguais de água e vinagre de álcool no utensílio, em quantidade suficiente para cobrir os resíduos queimados. Leve ao fogo e deixe a mistura ferver por alguns minutos. Depois, desligue o fogo e espere a panela esfriar completamente. Com o auxílio de uma esponja macia, esfregue delicadamente o fundo da panela para soltar os resíduos. Por fim, lave com detergente, enxágue e seque.

Essa técnica não deve ser aplicada automaticamente a todos os tipos de panela. Utensílios antiaderentes, de alumínio, cobre e ferro fundido exigem cuidados específicos. Consulte sempre as recomendações do fabricante antes de utilizar o vinagre.

Atenção às misturas de produtos

Nunca misture vinagre com água sanitária, pois a combinação pode liberar gases tóxicos. Também evite combinar diferentes produtos de limpeza sem orientação do fabricante. Antes de utilizar o vinagre, confira se o material é compatível com a acidez do produto.