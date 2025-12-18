Verão e saúde: veja como aproveitar a estação com segurança

Com a chegada do verão, a rotina de praia, piscina e festas se intensifica. Junto a esse clima mais descontraído, surgem também cuidados extras, já que algumas condições de saúde se tornam mais comuns nessa época do ano, exigindo atenção com hidratação, exposição ao sol e hábitos do dia a dia.

Para orientar sobre prevenção, especialistas em dermatologia, infectologia, oftalmologia e nutrição dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru detalham cuidados simples que ajudam a evitar problemas comuns do período. Confira!

1. Pele e cabelos: fotoproteção reforçada

O verão coincide com o Dezembro Laranja, campanha de conscientização sobre o câncer de pele. A dermatologista do Hospital Universitário Cajuru, Flavia Prevedelo, destaca que a fotoproteção é o principal cuidado da temporada.

Ela orienta o uso da “regra dos três dedos”: método prático para garantir a quantidade correta de protetor solar para rosto e pescoço, aplicando uma linha contínua do produto nos dedos indicador, médio e anelar e espalhando uniformemente pela pele. A médica também recomenda que o produto seja aplicado de 20 a 30 minutos antes da exposição ao sol, com reaplicação a cada três horas ou após o banho de mar ou de piscina.

Os cabelos também exigem atenção. Sol, cloro e sal favorecem o ressecamento e o desbotamento da cor. Acessórios como lenços e bonés, além de produtos com proteção UV, ajudam a reduzir os danos. Umedecer os fios com água doce antes do mergulho é uma medida simples que reduz a absorção de substâncias agressivas.

Na areia, doenças como micoses e bicho-geográfico tendem a ser mais frequentes. “O bicho-geográfico aparece como uma lesão em forma de ‘caminho’ na pele. É importante procurar atendimento médico porque há tratamento específico”, observa a dermatologista.

2. Infectologia: calor favorece infecções, mas prevenção é simples

A infectologista do Hospital São Marcelino Champagnat, Camila Ahrens, explica que o calor e a umidade criam condições propícias ao desenvolvimento de vírus, fungos e bactérias. Segundo ela, aumentam especialmente os casos de micoses, gastroenterites e conjuntivites. Apesar disso, medidas básicas costumam ser suficientes para reduzir a maior parte dos riscos.

Manter a pele seca, trocar roupas molhadas rapidamente, usar chinelos em ambientes úmidos e higienizar as mãos com frequência são cuidados eficazes. Em praias e piscinas, a recomendação é evitar entrar na água com feridas abertas e priorizar locais com tratamento adequado. Após o banho de mar ou de piscina, vale enxaguar o corpo e secar bem as dobras.

A infectologista também observa maior incidência de intoxicações alimentares. “Bactérias como Salmonella e E. coli se multiplicam mais rapidamente no calor. Por isso, observe a higiene do local e evite alimentos expostos sem refrigeração”, orienta. Na maioria das vezes, os quadros não são graves, mas a combinação de vômitos persistentes, febre e sinais de desidratação merece atenção.

A proteção adequada dos olhos ajuda a reduzir os danos causados pela radiação solar (Imagem: A HIP A HUB STOCK | Shutterstock)

3. Olhos: proteção vai além dos óculos escuros

O oftalmologista do Hospital São Marcelino Champagnat, Dhiogo Côrrea, lembra que os olhos ficam expostos tanto à luz direta quanto aos reflexos da água e da areia. Ele alerta que a radiação ultravioleta pode queimar a córnea e, a longo prazo, aumentar o risco de pterígio e catarata. “É fundamental usar óculos com proteção UV de verdade. É preferível não usar óculos de sol do que usar óculos falsificados”, ressalta.

Piscinas, mar e vento favorecem a ocorrência de conjuntivites e irritações oculares. O médico recomenda evitar coçar os olhos, reforçar a higiene das mãos e não compartilhar toalhas nem maquiagem. Para usuários de lentes de contato, o alerta é ainda maior: o ideal é não nadar com elas. Caso não seja possível, o uso de modelos descartáveis diários, combinado com óculos de natação bem vedados, reduz o risco de contaminação.

4. Alimentação e hidratação: equilíbrio nas festas e viagens

As celebrações de fim de ano tendem a aumentar o consumo de alimentos calóricos e de bebidas alcoólicas. A nutricionista do Hospital São Marcelino Champagnat, Marcella Oliveira, explica que o excesso normalmente ocorre devido à variedade de pratos, não pela fome. “A melhor estratégia é fazer porções pequenas para aproveitar sem exagerar”, orienta.

Ela recomenda manter as refeições regulares ao longo do dia para evitar compensações e episódios de compulsão à noite. Em relação à hidratação, a orientação média é de 35 ml de água por quilo de peso corporal, aumentando essa ingestão nos dias mais quentes. Para quem consome álcool, alternar cada bebida com um copo de água ajuda a reduzir a desidratação e o mal-estar.

Marcella Oliveira reforça que a celebração não compromete a rotina alimentar. “Um dia de festa não anula meses de esforço. Coma sem culpa e retome a rotina no dia seguinte”, afirma.

5. Saúde geral no calor: atenção aos sinais do corpo

O clínico médico dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat, Ricardo Gullit, reforça que as altas temperaturas tornam mais comuns quadros como desidratação, exaustão pelo calor e insolação. Segundo ele, esses problemas podem começar de forma discreta, mas evoluir rapidamente. Por isso, fique atento aos sintomas:

Insolação: causa febre muito alta, pele quente e seca, dor de cabeça intensa, náuseas, confusão mental e, em alguns casos, desmaio;

causa febre muito alta, pele quente e seca, dor de cabeça intensa, náuseas, confusão mental e, em alguns casos, desmaio; Desidratação: apresenta sede intensa, boca seca, tontura e redução do volume urinário;

apresenta sede intensa, boca seca, tontura e redução do volume urinário; Exaustão pelo calor: tende a provocar suor excessivo, fraqueza e cãibras.

Ricardo Gullit destaca que, no verão, a necessidade de hidratação aumenta para todas as faixas etárias, mas crianças e idosos exigem atenção especial, já que desidratam mais rapidamente e nem sempre conseguem comunicar a sede. Ele também orienta a evitar exercícios ao ar livre entre 10h e 16h, período de maior radiação e risco de hipertermia. “Hidratar-se antes, durante e depois da atividade e fazer pausas em locais com sombra reduz significativamente o risco de exaustão”, afirma.

Verão pode ser mais leve

A fotoproteção adequada, a hidratação reforçada, o cuidado com os olhos, a atenção aos ambientes compartilhados e as escolhas alimentares equilibradas ajudam a atravessar a estação com segurança. Com informações claras e medidas simples, é possível aproveitar o verão sem abrir mão da saúde e com foco no que a temporada oferece: descanso, lazer e encontros.

Por Mariana Blessmann