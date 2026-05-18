Vênus em Câncer: veja como a energia afetiva influenciará cada signo

Depois de uma temporada na agitação mental de Gêmeos, Vênus, regente do afeto, dos valores e do prazer, mergulhará nas águas profundas e nutridoras de Câncer a partir do dia 18 de maio. Se em Gêmeos buscamos variedade, leveza e troca intelectual, em Câncer o convite será outro: voltar-se ao afeto, ao acolhimento e ao sentimento de pertencimento.
Vênus em Câncer deseja nutrir e ser nutrida. Na psicoterapia somática, compreendemos que o corpo guarda a memória dos nossos primeiros vínculos. Quando Vênus transita por este signo, o sistema nervoso tende a buscar segurança, como o abraço que reorganiza o caos interno e o conforto de “estar em casa”, seja em um espaço físico ou dentro de si.
Será um período para honrar a ancestralidade, suavizar couraças emocionais e permitir que a vulnerabilidade se transforme em ponte de conexão.
A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica como Vênus em Câncer influenciará cada signo. Confira!
Áries
O foco se voltará para a sua estrutura emocional. Será a hora de levar beleza e harmonia para dentro de casa. O prazer será encontrado na intimidade familiar e no cuidado com o seu refúgio particular.
Touro
Sua comunicação ganhará um tom mais doce e empático. Será um excelente momento para expressar sentimentos a pessoas próximas e irmãos. A comunicação fluirá por meio do afeto.
Gêmeos
Vênus iluminará suas finanças e valores pessoais. Seu foco estará em equilibrar sua segurança material para proteger quem ama. Além disso, você sentirá prazer em investir no seu conforto e bem-estar.
Câncer
Com a estrela do amor no seu signo, seu magnetismo pessoal transbordará. Será um período de renascimento da autoestima. Permita-se receber o cuidado que você tanto oferece aos outros.
Leão
O momento será de recolhimento. O prazer será encontrado no silêncio e na solitude. Será uma fase de cura de antigos padrões emocionais antes do início de um novo ciclo.
Virgem
As amizades ganharão um contorno mais protetor. Você se sentirá atraído(a) por grupos que funcionam como uma segunda família. Será um tempo para semear seus sonhos com o coração aberto.
Libra
Sua carreira receberá um toque de suavidade e charme. O reconhecimento acontecerá por meio da sua inteligência emocional e da capacidade de cuidar das relações no ambiente de trabalho.
Escorpião
Seus horizontes se expandirão por meio da fé e do conhecimento. O prazer estará nas viagens que nutrem sua alma e nos estudos que tragam um sentido maior para a sua jornada.
Sagitário
Será uma fase de profunda regeneração. Sua intimidade pedirá entrega e confiança. Será um excelente momento para lidar com os recursos que você compartilha e curar feridas emocionais antigas.
Capricórnio
O foco absoluto estará nas parcerias e no casamento. O outro se tornará o seu espelho de acolhimento e paz. Será a hora de suavizar a rigidez e permitir que os encontros sejam banhados pelo afeto.
Aquário
A beleza passará a ser encontrada na rotina e nos pequenos gestos de cuidado com seu corpo. Melhore o ambiente de trabalho e sinta prazer em servir e organizar o seu dia a dia.
Peixes
O amor, a criatividade e a relação com os filhos ganharão um brilho especial. Você estará mais fértil em todos os sentidos. Será a hora de celebrar a alegria de ser quem você é com total entrega.
Por Mariah Santos