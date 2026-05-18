Vênus em Câncer: veja como a energia afetiva influenciará cada signo

Depois de uma temporada na agitação mental de Gêmeos, Vênus, regente do afeto, dos valores e do prazer, mergulhará nas águas profundas e nutridoras de Câncer a partir do dia 18 de maio. Se em Gêmeos buscamos variedade, leveza e troca intelectual, em Câncer o convite será outro: voltar-se ao afeto, ao acolhimento e ao sentimento de pertencimento.

Vênus em Câncer deseja nutrir e ser nutrida. Na psicoterapia somática, compreendemos que o corpo guarda a memória dos nossos primeiros vínculos. Quando Vênus transita por este signo, o sistema nervoso tende a buscar segurança, como o abraço que reorganiza o caos interno e o conforto de “estar em casa”, seja em um espaço físico ou dentro de si.

Será um período para honrar a ancestralidade, suavizar couraças emocionais e permitir que a vulnerabilidade se transforme em ponte de conexão.

A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica como Vênus em Câncer influenciará cada signo. Confira!

Áries

O ariano buscará mais conforto emocional dentro de casa (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O foco se voltará para a sua estrutura emocional. Será a hora de levar beleza e harmonia para dentro de casa. O prazer será encontrado na intimidade familiar e no cuidado com o seu refúgio particular.

Touro

O taurino terá mais facilidade para demonstrar carinho nas conversas (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Sua comunicação ganhará um tom mais doce e empático. Será um excelente momento para expressar sentimentos a pessoas próximas e irmãos. A comunicação fluirá por meio do afeto.

Gêmeos

O geminiano passará a valorizar ainda mais segurança e bem-estar (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Vênus iluminará suas finanças e valores pessoais. Seu foco estará em equilibrar sua segurança material para proteger quem ama. Além disso, você sentirá prazer em investir no seu conforto e bem-estar.

Câncer

O canceriano viverá uma fase de autoestima e magnetismo em alta (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)



Com a estrela do amor no seu signo, seu magnetismo pessoal transbordará. Será um período de renascimento da autoestima. Permita-se receber o cuidado que você tanto oferece aos outros.

Leão

O leonino encontrará equilíbrio em momentos de silêncio e recolhimento (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O momento será de recolhimento. O prazer será encontrado no silêncio e na solitude. Será uma fase de cura de antigos padrões emocionais antes do início de um novo ciclo.

Virgem

O virginiano se aproximará de amizades que transmitirão acolhimento (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

As amizades ganharão um contorno mais protetor. Você se sentirá atraído(a) por grupos que funcionam como uma segunda família. Será um tempo para semear seus sonhos com o coração aberto.

Libra

O libriano conquistará reconhecimento pela sensibilidade nas relações (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Sua carreira receberá um toque de suavidade e charme. O reconhecimento acontecerá por meio da sua inteligência emocional e da capacidade de cuidar das relações no ambiente de trabalho.

Escorpião

O escorpiano ampliará horizontes por meio da fé e do autoconhecimento (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Seus horizontes se expandirão por meio da fé e do conhecimento. O prazer estará nas viagens que nutrem sua alma e nos estudos que tragam um sentido maior para a sua jornada.

Sagitário

O sagitariano mergulhará em mudanças emocionais profundas (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Será uma fase de profunda regeneração. Sua intimidade pedirá entrega e confiança. Será um excelente momento para lidar com os recursos que você compartilha e curar feridas emocionais antigas.

Capricórnio

O capricorniano abrirá mais espaço para o afeto nas parcerias (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)



O foco absoluto estará nas parcerias e no casamento. O outro se tornará o seu espelho de acolhimento e paz. Será a hora de suavizar a rigidez e permitir que os encontros sejam banhados pelo afeto.

Aquário

O aquariano encontrará prazer nos cuidados com a rotina e o corpo (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A beleza passará a ser encontrada na rotina e nos pequenos gestos de cuidado com seu corpo. Melhore o ambiente de trabalho e sinta prazer em servir e organizar o seu dia a dia.

Peixes

O pisciano viverá um período favorável para o amor e a criatividade (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O amor, a criatividade e a relação com os filhos ganharão um brilho especial. Você estará mais fértil em todos os sentidos. Será a hora de celebrar a alegria de ser quem você é com total entrega.

Por Mariah Santos