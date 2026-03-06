Vênus em Áries: saiba o que cada signo pode esperar desse movimento

Nesta sexta-feira, 06 de março, a entrada de Vênus em Áries marcará um período de intensidade emocional, iniciativa no amor e mais coragem para expressar desejos. Vênus é o planeta associado aos relacionamentos, ao prazer, aos valores e ao dinheiro. Quando passa por Áries — signo de Fogo regido por Marte —, essa energia ganha impulso, atitude e até um certo toque de impulsividade.
Esse trânsito tenderá a estimular atitudes mais diretas nos relacionamentos, novas paixões, recomeços amorosos e uma busca maior por autenticidade nas conexões. Ao mesmo tempo, poderá trazer impaciência, discussões rápidas e decisões precipitadas quando o assunto envolver sentimentos ou dinheiro.
A seguir, veja como esse movimento poderá impactar cada signo!
Áries
Com Vênus no seu signo, o momento favorecerá o magnetismo pessoal. Você poderá se sentir mais confiante, atraente e com vontade de viver novas experiências no amor. Paqueras e encontros poderão acontecer com mais facilidade. No campo financeiro, surgirão oportunidades, mas evite agir por impulso.
Touro
Esse trânsito pedirá um olhar mais profundo para os sentimentos. Assuntos do passado poderão reaparecer, trazendo reflexões importantes sobre o que você realmente deseja em um relacionamento. No campo emocional, será um período de cura e encerramento de ciclos.
Gêmeos
O amor poderá surgir por meio das amizades ou de ambientes sociais. Vênus em Áries irá ativar sua vida social e ampliará as possibilidades de conhecer pessoas interessantes. Projetos em grupo também ganharão força.
Câncer
Sua vida profissional receberá destaque durante esse período. Parcerias de trabalho poderão se tornar mais harmoniosas ou até abrir portas importantes. No amor, poderá surgir interesse por alguém ligado ao ambiente profissional.
Leão
A energia de Vênus em Áries favorecerá aventuras, viagens e novas experiências. No amor, haverá mais entusiasmo e desejo de viver algo intenso. Para quem estiver solteiro, encontros inesperados poderão trazer emoções fortes.
Virgem
O período poderá trazer transformações profundas na forma como você vive seus relacionamentos. Emoções intensas poderão surgir, pedindo mais entrega e confiança. No campo financeiro, será necessário atenção a acordos e recursos compartilhados.
Libra
Como Vênus é o seu planeta regente, esse trânsito tenderá a impactar diretamente suas relações. Parcerias ganharão destaque, trazendo decisões importantes no amor ou em sociedades profissionais. Será um momento de buscar equilíbrio entre suas vontades e as do outro.
Escorpião
O período favorecerá ajustes na rotina e no ambiente de trabalho. Parcerias profissionais poderão ganhar mais harmonia. No amor, pequenos gestos no dia a dia fortalecerão a relação.
Sagitário
A energia de Vênus em Áries conversará bem com a sua natureza aventureira. O período promete mais leveza, paixão e diversão. Para quem estiver solteiro, os romances poderão começar de forma rápida e intensa.
Capricórnio
Questões familiares e emocionais tenderão a ganhar mais destaque. O momento poderá favorecer reconciliações ou conversas importantes dentro do ambiente doméstico. No amor, o desejo por segurança emocional ficará mais evidente.
Aquário
A comunicação se tornará mais direta e envolvente. Conversas sinceras poderão aproximar pessoas e até abrir caminho para novas conexões amorosas. O período também favorecerá estudos e novos projetos.
Peixes
Vênus em Áries poderá movimentar sua vida financeira. O momento favorecerá novas oportunidades de ganhos, mas pedirá atenção com gastos impulsivos. No amor, pode estimular mais segurança e valorização pessoal.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.