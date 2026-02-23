Veja quando e como retomar a rotina de treinos após o Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval pode ter acabado, mas o corpo ainda pode sentir os reflexos da maratona de bloquinhos e desfiles. A combinação de calor intenso, grandes aglomerações, longas horas em pé ou caminhando e consumo elevado de bebidas alcoólicas submete os foliões a um nível de estresse físico comparável ao de exercícios aeróbicos intensos. Agora, longe da folia, o desafio é recuperar o organismo com cuidado e retomar a rotina de atividades físicas sem colocar a saúde em risco.

Responsável pelo treinamento de mais de 500 atletas amadores, o fisiologista do esporte pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Diego Leite de Barros alerta que um dos erros mais comuns no pós-Carnaval é tratar o cansaço apenas como “ressaca” ou preguiça passageira.

“O corpo entende esses dias como um esforço físico real. Houve gasto energético elevado, desidratação, sobrecarga muscular e impacto no sono. Ignorar isso e voltar direto para treinos intensos aumenta o risco de lesões e queda de desempenho”, explica.

Mesmo em bloquinhos com trajetos curtos, os foliões estão expostos a horas de dança, deslocamentos irregulares e permanência prolongada sob o sol. Do ponto de vista fisiológico, esse conjunto gera aumento do estresse térmico; perda significativa de líquidos e eletrólitos; microlesões musculares; e fadiga neuromuscular. “O corpo não responde apenas à distância percorrida, mas ao tempo total de atividade e à intensidade. Quatro horas em movimento contínuo, sob calor, não são algo leve”, destaca Diego Leite de Barros.

Recuperação após o Carnaval

O consumo de álcool, comum durante o Carnaval, agrava o quadro de fadiga pós-festa. Além de favorecer a desidratação, ele interfere diretamente nos mecanismos de recuperação muscular e na qualidade do sono. “A ressaca não é só um desconforto momentâneo. Ela indica que processos importantes de regeneração foram atrasados. Sem recuperação adequada, o corpo demora mais a voltar ao equilíbrio”, afirma o fisiologista.

Diante deste cenário, Diego Leite de Barros traz três orientações essenciais para uma recuperação eficaz:

Hidratação estratégica: a reposição de líquidos deve ir além da água. Bebidas com eletrólitos (isotônicos), sucos, água de coco e alimentos ricos em minerais ajudam a restabelecer o equilíbrio do organismo.

a reposição de líquidos deve ir além da água. Bebidas com eletrólitos (isotônicos), sucos, água de coco e alimentos ricos em minerais ajudam a restabelecer o equilíbrio do organismo. Alimentação voltada à recuperação : carboidratos para repor energia , proteínas para reconstrução muscular e alimentos com ação anti-inflamatória, como frutas vermelhas, peixes ricos em ômega 3 e legumes, são essenciais nos dias seguintes à folia.

: carboidratos para , proteínas para reconstrução muscular e alimentos com ação anti-inflamatória, como frutas vermelhas, peixes ricos em ômega 3 e legumes, são essenciais nos dias seguintes à folia. Sono de qualidade: dormir bem é um dos fatores mais importantes para restaurar o sistema muscular, hormonal e metabólico, especialmente após noites curtas e irregulares.

Retomar os treinos com calma é essencial para evitar lesões após dias intensos de festa (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shuttterstock)

Quando voltar a treinar de verdade?

Para os foliões que têm em sua rotina a prática de exercícios físicos, a retomada das atividades regulares exige cuidados especiais. Segundo Diego Leite de Barros, caminhadas e corridas leves, alongamentos e atividades de baixa intensidade ajudam a reduzir rigidez muscular e preparam o corpo para a retomada gradual dos treinos.

“Dor muscular intensa, cansaço persistente e sono desregulado são sinais claros de que ainda não é hora de exigir demais do corpo. A recomendação é retomar a intensidade aos poucos, preferencialmente com acompanhamento profissional, ajustando carga, volume e frequência dos treinos”, orienta o treinador.

Por Nathália Florentino